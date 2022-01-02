Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş arasındaki buzlar eridi! Yeni yılı Paris’te karşıladı!

Oyuncu Bensu Soral ile üç yıllık eşi Hakan Baş arasında bir süredir bazı sorunlar yaşanıyordu. Uzun zamandır birlikte görünmeyen ve haklarında boşanacakları iddiaları ortaya atılan çift, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Geleceği merak konusu olan ilişkiyle ilgili Bensu Soral son olarak, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hâlâ bir karar veremedik" demişti. Ünlü çiftten mutlu haber yılbaşı gecesi geldi. Bensu Soral ve Hakan Baş yeni yıl kutlamasına birlikte katıldı. Arkadaşlarıyla beraber eğlenen ikilinin yeniden bir araya gelmesi yakınlarını sevindirdi.
Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, dört yıl önce görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Ancak ünlü çift, son dönemde evliliklerindeki sorunları atlatmaya çalışıyordu.
"HASSASİYET BİR SÜREÇTEYİZ"
Geçtiğimiz günlerde "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" diyen çiftten Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru.
Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Soral ve Baş aralarındaki buzları eritti. Çift, yeni yılı Paris'te karşıladı.
İkili birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurdu.