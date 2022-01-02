Trend Galeri Trend Magazin Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş arasındaki buzlar eridi! Yeni yılı Paris’te karşıladı!

Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş arasındaki buzlar eridi! Yeni yılı Paris’te karşıladı!

Oyuncu Bensu Soral ile üç yıllık eşi Hakan Baş arasında bir süredir bazı sorunlar yaşanıyordu. Uzun zamandır birlikte görünmeyen ve haklarında boşanacakları iddiaları ortaya atılan çift, derin bir sessizliğe gömülmüştü. Geleceği merak konusu olan ilişkiyle ilgili Bensu Soral son olarak, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hâlâ bir karar veremedik" demişti. Ünlü çiftten mutlu haber yılbaşı gecesi geldi. Bensu Soral ve Hakan Baş yeni yıl kutlamasına birlikte katıldı. Arkadaşlarıyla beraber eğlenen ikilinin yeniden bir araya gelmesi yakınlarını sevindirdi.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 07:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 08:01 PAYLAŞ