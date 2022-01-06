Güzel oyuncu Fulya Zenginer’den karnı burnunda poz! Oğluna vereceği ismi açıkladı

'Küçük Kadınlar' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Fulya Zenginer, güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturan oyuncu Fulya Zenginer 3 ay önce sosyal medya hesabı Instagram'dan hamile olduğunu duyurdu. Fulya Zenginer şimdi de bebeğinin ismini müjdeledi. Fulya Zenginer'in sosyal medyadan yaptığı karnı burnunda son paylaşımı ise takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Kuntay Tarık Evren ile 2019 yılında evlenen ve 3 ay önce hamile olduğunu duyuran Fulya Zenginer şimdi de bebeğinin ismini müjdeledi.
'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer (32), anne oluyor.
Bebek sevinci yaşayan Zenginer, müjdeli haberi yaklaşık üç ay önce duyurmuştu.
Heyecanı gün geçtikçe artan Fulya Zenginer, önceki gün objektif karşısına geçti.
Kırmızı renkli ve kuzu desenli kombiniyle poz veren ünlü isim, belirginleşen karnını da gözler önüne serdi.