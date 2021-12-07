Trend Galeri Trend Magazin Güzel oyuncu Merve Boluğur hayat felsefesini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

Güzel oyuncu Merve Boluğur hayat felsefesini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, son olarak takipçilerinin sorularını yanıtladı.

MERVE YURTYAPAN Trend Magazin Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:14 PAYLAŞ