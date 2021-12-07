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Güzel oyuncu Merve Boluğur hayat felsefesini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, son olarak takipçilerinin sorularını yanıtladı.

MERVE YURTYAPAN Trend Magazin
Giriş Tarihi: 07.12.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 09:14
Güzel oyuncu Merve Boluğur hayat felsefesini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

Oyuncu Merve Boluğur, bir takipçisinin "Aşk-meşk işleri boş mu?" sorusuna "Tam kişisine sordun...

Güzel oyuncu Merve Boluğur hayat felsefesini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

Sanki ben çok becerikliyim bu konuda" diye yanıt verdi.

Güzel oyuncu Merve Boluğur hayat felsefesini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

Boloğur, bu konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: "İlişki başarı değildir.

Güzel oyuncu Merve Boluğur hayat felsefesini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

İnsanlar girer hayatımıza, bir şeyler öğretip giderler.

Güzel oyuncu Merve Boluğur hayat felsefesini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

Bazen de delip giderler. Hepsi yolculuğumuzun bir parçası.

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