Güzel oyuncu Merve Boluğur hayat felsefesini açıkladı! Sosyal medyada gündem oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Merve Boluğur, hayranları ile iletişimini sosyal medya üzerinden sürdürüyor. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Boluğur, 2017 yılında Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra adı pek çok kez aşk dedikodularına karışmıştı. Şimdilerde Instagram hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ile konuşulan oyuncu, son olarak takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Oyuncu Merve Boluğur, bir takipçisinin "Aşk-meşk işleri boş mu?" sorusuna "Tam kişisine sordun...
Sanki ben çok becerikliyim bu konuda" diye yanıt verdi.
Boloğur, bu konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti: "İlişki başarı değildir.
İnsanlar girer hayatımıza, bir şeyler öğretip giderler.
Bazen de delip giderler. Hepsi yolculuğumuzun bir parçası.