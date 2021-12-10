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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'den bu itirafı kimse beklemiyordu! "Çok aşık oldum"

Son olarak "Sefirin Kızı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmaya devam ediyor. Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunan Büyüküstün, paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmeyi başarıyor. Özel hayatıyla da merak edilen oyuncu son olarak bomba bir aşk itirafında bulundu. "Çok aşık oldum" sözleriyle duygularını anlatan Tuba Büyüküstün'ün bu sözleri gündeme bomba gibi düştü! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 15:31
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den bu itirafı kimse beklemiyordu! Çok aşık oldum

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile birlikte olan işletmeci Umut Evirgen ile 3 yıllık ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Tuba Büyüküstün, son yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den bu itirafı kimse beklemiyordu! Çok aşık oldum

Son dönemde kimseyle yan yana görünmeyen Büyüküstün, 2011 yılında da Onur Saylak ile evlenmiş ve 2017 yılında ayrılmışlardı.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den bu itirafı kimse beklemiyordu! Çok aşık oldum

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında tanınan güzel oyuncu, paylaşımı ile 'kime aşık oldu?' sorusunu akıllara getirdi.

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den bu itirafı kimse beklemiyordu! Çok aşık oldum

"ÇOK AŞIK OLDUM"

Tuba Büyüküstün paylaşımında şunları dile getirdi:

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’den bu itirafı kimse beklemiyordu! Çok aşık oldum

Neden bilmiyorum, nasıl hiç bilmiyorum, aşık oldum... Hem de belli çok, çok aşık oldum... Olmuşum bir ara ama artık birbirimize baktığımız yerde acımsı bir tat var. Yok acı değil, daha çok kekremsi... Hani olmamış hurmayı yersiniz ya diliniz damağınıza yapışır. Öyle. Ne vardır ne yok, ne keyif verir ne de atabilirsiniz. Aynen öyle o keyifsiz yapışkanlıkla kalakaldık işte...

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