Trend Galeri Trend Magazin Güzel oyuncuya büyük şok! Dilan Çiçek Deniz İzlanda dönüşü kötü bir talihsizlik yaşadı

Güzel oyuncuya büyük şok! Dilan Çiçek Deniz İzlanda dönüşü kötü bir talihsizlik yaşadı

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı ve "Evet" yanıtını verdi. Evlilik teklifinin ardından sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya giden Dilan Çiçek Deniz, İzlanda dönüşü büyük bir talihsizlik yaşadı.