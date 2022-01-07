Güzel oyuncuya büyük şok! Dilan Çiçek Deniz İzlanda dönüşü kötü bir talihsizlik yaşadı

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı ve "Evet" yanıtını verdi. Evlilik teklifinin ardından sevgilisinin ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya giden Dilan Çiçek Deniz, İzlanda dönüşü büyük bir talihsizlik yaşadı.
Çukur dizisiyle yıldızı parlayan Dilan Çiçek Deniz, son olarak 'Alev Alev' isimli diziyle ekranlara geldi.
Kariyerinde gösterdiği başarıyı özel hayatında da yaşayan Dilan Çiçek Deniz, bir süredir İzlandalı yönetmen sevgilisiyle aşk yaşıyordu.
Geçtiğimiz ay sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz bu teklife "Evet" yanıtını vermişti.
Teklif sonrası yılbaşında sevgilisinin ailesiyle tanışmayan giden Dilan Çiçek Deniz, İzlanda dönüşü büyük bir talihsizlik yaşadı.
Takvim gazetesinin haberine göre; rüya gibi tatilini tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu ve sevgilisi, önceki gün yurda döndü.