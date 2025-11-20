Trend Galeri Trend Magazin Güzelliği hiç değişmemiş... Sarı saçlarıyla gözlerinin içi gülen minik kızı tanıdınız mı?

Küçükken bile gözlerinin içi gülen, sarı saçlarıyla herkesi kendine hayran bırakan bu minik kızı tanıdınız mı? Şimdilerde sosyal medyanın en çok takip edilenleri arasında...

Giriş Tarihi: 20.11.2025 20:00
Henüz küçük bir çocukken herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Öyle ki sapsarı saçlarıyla çevresindekileri kendine hayran bırakıyordu...

Şimdilerde 33 yaşında olmasına rağmen bu minik kızı görenler 'hiç değişmemiş' 'hala küçüklüğüyle aynı' yorumlarında bulunuyor.

Günümüzde magazin dünyasının yakından takip ettiği bu isim, özel hayatıyla da mercek altına alınıyor...

Tahmin edebileceğiniz üzere bu kız İdo Tatlıses'in biricik eşi Yasemin Şefkatli!

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Yıllar öncesine ait bu nadir çocukluk fotoğrafı, sanatçının müzik tutkusunun ne kadar küçük yaşlarda başladığını gözler önüne seriyor. O minik halinden bugünkü sahne performansına uzanan bu yolculuk, hayranlarını hem şaşırtıyor hem de duygulandırıyor.

Şimdi hepimizin gönüllerinde taht kurdu. Hem başarılı kariyeri hem de mutlu ailesiyle hepimizin gözdesi olan bu ünlü ismi siz tanıyabildiniz mi?

O minik çocuk Alişan'dan başkası değil...

Şimdilerde Buse Varol ile mutlu evliliğinden 2 çocuğu bulunan ünlü şarkıcının oğlu Burak da sık sık kendi çocukluğuna benzetiliyor.

Masum bakışları ve sevimli gülüşüyle herkesin kalbini kazanacak bir çocuktu. Bu kare, onun yıllar sonra nasıl bir yıldıza dönüşeceğinin adeta habercisi gibiydi.

Zaman geçti, o küçük kız büyüdü ve güzelliğiyle ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu ve geniş bir hayran kitlesi kazandı. Ancak kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar aldı. Şöhreti ve parlak ışıkları geride bırakıp bambaşka bir yol seçti.


Bugün ekranlardan uzak olsa da, yaptığı iyilikler ve yardım faaliyetleriyle herkesin gönlünde ayrı bir yer edindi. Onun adı artık sadece oyunculuğuyla değil, insanlığa kattıklarıyla da anılıyor.


43 yaşına giren ünlü isim, çocukluk fotoğrafıyla yeniden gündeme geldi. Fotoğrafı görenler "Zaman onun güzelliğine dokunmamış" yorumları yapmadan geçemedi. Peki siz tanıyabildiniz mi?

O kişi yaptığı sayısız iyilikle yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran Gamze Özçelik'ten başkası değil!

Bir küçüklük resmi de ünlü bir şarkıcımızdan... Küçük yaştaki masum bakışları ve tatlı gülümsemesiyle dikkat çeken bu minik kız, yıllar içinde sesi ve sahne hakimiyetiyle Türk müziğinin parlayan yıldızı, magazin dünyasının da en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Küçük yaşta başladığı sahne yolculuğu, onu kısa sürede şöhretin zirvesine taşıdı ve milyonların sevgisini kazanan bir sanatçı haline getirdi.

O artık sadece bir şarkıcı değil, tarzıyla, duruşuyla ve sahnedeki enerjisiyle tam anlamıyla bir ikon haline geldi.

Fotoğraftaki bu minik kız, bugün "Beyaz Mendil", "Padişah" ve daha birçok hit şarkısıyla gönüllerde taht kuran Sibel Can'dan başkası değil!

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan bir başkası da şimdilerin çok ünlü bir ismi...

Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemiyor.

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

Seda Sayan

Ezo Sunal- Ali Sunal

Ezo Sunal

Petek Dinçöz