Trend Galeri Trend Magazin Güzelliğiyle Almanya'yı salladı! Fahriye Evcen'in pozlarına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı!

Güzelliğiyle Almanya'yı salladı! Fahriye Evcen'in pozlarına eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit sosyal medyanında ilgi ile takip edilen isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Fahriye Evcen son olarak yeni yıl pozları ile beğeni topladı. Almanya'ya ailesini ziyarete giden Fahriye Evcen'in pozlarına adeta beğeni yağdı. Fahriye Evcen'in güzelliğine eşi Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.