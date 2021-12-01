Hababam Sınıfı’nın güzeli Sevda olarak tanındı! Sevda Aktolga’nın son hali şoke etti

Hababam Sınıfı Türk sineması denince hepimizin ilk aklına gelen filmlerden biri olarak biliniyor. Yeşilçam klasiği Hababam'ın kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe ile daha adını saymakla bitiremeyeceğimiz birçok usta isim bulunuyor. Hababam Sınıfı Tatilde ise serinin beğenilen bir başka filmiydi. Bu filmde Sevda Aktolga Hababam'a yeni gelen güzel kız Sevda rolüyle çok sevilmişti. Hababam Sınıfı Tatilde'nin dört kız öğrencisinden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi ise şoke etti!
YILLAR ÖNCE YILLAR SONRA...
Ekranlarda görmeye alıştığımız kimi isimlerin yıllar içindeki değişimleri bizleri büyük şaşkınlığa uğratabiliyor. Sevda Aktolga da bu isimlerden biri!
İşte sizleri yıllar sonraki halleriyle şaşırtacak o yıldızlar...
Tamer Karadağlı ve İpek Çeken, altı yıl boyunca 'Ferhunde Hanımlar' adlı dizide birlikte rol almıştı.
İki yıldız yıllar sonra tekrar bir araya geldi.
Yeni imajı yüzünden gelen eleştirilerden çok sıkılan Adanalı dizisiyle ünlenen Tuğçe Özbudak,
bir açıklamasında estetikten önceki haline değinerek "O zamanlar daha güzeldin, keşke doğal kalsaydın' yazmayın lütfen, yıllardır en çok duyduğum ve de doyduğum laf çünkü" şeklinde konuşmuştu.