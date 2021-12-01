Hababam Sınıfı’nın güzeli Sevda olarak tanındı! Sevda Aktolga’nın son hali şoke etti

Ekranlarda görmeye alıştığımız kimi isimlerin yıllar içindeki değişimleri bizleri büyük şaşkınlığa uğratabiliyor. Sevda Aktolga da bu isimlerden biri!

bir açıklamasında estetikten önceki haline değinerek "O zamanlar daha güzeldin, keşke doğal kalsaydın' yazmayın lütfen, yıllardır en çok duyduğum ve de doyduğum laf çünkü" şeklinde konuşmuştu.