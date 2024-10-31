Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’i artık tahta sandalye satıyor! Talip Güran’ı şimdi tanımak imkansız!

Yeniden ekranlara gelmesi ile sosyal medyanın konuşulanlarından olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, serinin beşincisi ve Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir. Münir Özkul yani Mahmut Hoca ise Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile son kez unutulmaz karakterine hayat vermiştir. Dikkat çeken kıvırcık saçları ile Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde yer alan Talip Güran şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Oyunculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran artık tahta sandalye yapıp satıyor... İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...