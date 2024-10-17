Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’inin son hali hatırlayanları üzdü! Yeşilçam oyuncusu şimdi tahta sandalye satıyor!

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, serinin beşincisi ve Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir. Mahmut Hoca yani Münir Özkul ise Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile son kez unutulmaz karakterine hayat verdi. Kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakteri ile Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde yer alan Talip Güran şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Oyunculuğu bıraktıktan sonra yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran artık tahta sandalye yapıp satıyor... İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...