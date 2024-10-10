Hababam’ın Bozum Cahit’i afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı! Yeşilçam oyuncusu Cengiz Nezir bakın şimdi ne yapıyor?

Afişe kızdı oyunculuğu bıraktı! Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir, karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın kült filmlerinde rol almıştı. Hababam Sınıfı ile yükseldiği kariyerini bir anda ardından bırakarak farklı bir sektöre geçiş yapan Cengiz Nezir yıllar sonra sebebini açıklamıştı... Afişe kızarak oyunculuğu bırakan Cengiz Nezir'i şimdi gören tanıyamıyor. Artık 67 yaşında olan Cengiz Nezir hakkındaki gerçekle sevenlerini şaşırtıyor. İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in son hali...