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Hababam'ın Bozum Cahit'i afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı! Yeşilçam oyuncusu Cengiz Nezir bakın şimdi ne yapıyor?

Afişe kızdı oyunculuğu bıraktı! Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir, karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın kült filmlerinde rol almıştı. Hababam Sınıfı ile yükseldiği kariyerini bir anda ardından bırakarak farklı bir sektöre geçiş yapan Cengiz Nezir yıllar sonra sebebini açıklamıştı... Afişe kızarak oyunculuğu bırakan Cengiz Nezir'i şimdi gören tanıyamıyor. Artık 67 yaşında olan Cengiz Nezir hakkındaki gerçekle sevenlerini şaşırtıyor. İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in son hali...

Giriş Tarihi: 10.10.2024 10:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 10:40
Hababam’ın Bozum Cahit’i afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı! Yeşilçam oyuncusu Cengiz Nezir bakın şimdi ne yapıyor?

Ünlü oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle ünlenmişti. Usta isim Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın birbibirinden sevilen filmlerinde oynamıştı.

Hababam’ın Bozum Cahit’i afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı! Yeşilçam oyuncusu Cengiz Nezir bakın şimdi ne yapıyor?

Unutulmaz filmlere imza atan Cengiz Nezir, bir anda oyunculuğu bırakarak sevenlerini üzmüştü.

Hababam’ın Bozum Cahit’i afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı! Yeşilçam oyuncusu Cengiz Nezir bakın şimdi ne yapıyor?

67 yaşındaki Cengiz Nezir, oyunculuğun ardından bambaşka bir işe yönelmişti.

Hababam’ın Bozum Cahit’i afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı! Yeşilçam oyuncusu Cengiz Nezir bakın şimdi ne yapıyor?

'Bozum Cahit' karakteriyle tanıdığımız Cengiz Nezir, şimdilerde tokacılık yapıyor.

Hababam’ın Bozum Cahit’i afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı! Yeşilçam oyuncusu Cengiz Nezir bakın şimdi ne yapıyor?

Cengiz Nezir, yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'a kızdığı için oyunculuğu bıraktığını itiraf etmişti.

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