Hadise’nin ’bebek’ sinyaline sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?

Bir süredir özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor.
Sosyal medya hesabından verdiği mutluluk pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise, son olarak 13,2 milyonluk hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
Yeğeniyle poz veren Hadise, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." ifadelerine yer verdi.
"KUCAĞINA YAKIŞMIŞ"
Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı.
Hadise ise 'sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.