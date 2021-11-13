Trend Galeri Trend Magazin Hadise'nin 'bebek' sinyaline sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?

Hadise'nin 'bebek' sinyaline sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in ilişkisi son sürat devam ediyor. Kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile aşkını ele güne ilan eden Hadise, şu sıralar adeta mutluluktan uçuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, sevgilisiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaktan da çekinmiyor. Son olarak Hadise, yeğeni Melik Hamza ile bir fotoğrafını yayınladı. Bu paylaşıma kayıtsız kalamayan Dinçerler ise yaptığı yorum ile sosyal medyayı yıktı geçti. Çiftin birbirlerine aşk dolu seslenişleri sosyal medyada gündem olurken, "Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?" soruları da akıllara geldi.

Giriş Tarihi: 13.11.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 16:05
Hadise’nin ’bebek’ sinyaline sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?

Bir süredir özel hayatındaki gelişmeler ile magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor.

Hadise’nin ’bebek’ sinyaline sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?

Sosyal medya hesabından verdiği mutluluk pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Hadise, son olarak 13,2 milyonluk hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Hadise’nin ’bebek’ sinyaline sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?

Yeğeniyle poz veren Hadise, "Bugün senin bu aileye getirdiğin neşeyi kutluyoruz! Küçücük bir çocuğun insanın kalbinde yarattığı harikalar anlatılmaz. Melik Hamza... sen bu aileye bir armağansın ve seni çok seviyoruz. Üç halan her zaman yanında olacak ama unutma en havalısı benim! Doğum günün kutlu olsun..." ifadelerine yer verdi.

Hadise’nin ’bebek’ sinyaline sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?

"KUCAĞINA YAKIŞMIŞ"

Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçerler, sevgilisinin bu karesinin altına, "Nasıl da yakışır kucağına! Maşallah size" yorumunu yaptı.

Hadise’nin ’bebek’ sinyaline sevgilisi Mehmet Dinçerler kayıtsız kalamadı! Hadise ile Mehmet Dinçerler evleniyor mu?

Hadise ise 'sevdiğim' yazarak Dinçerler'e cevap verdi.

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