Hakan Sabancı defterini tamamen kapattı... Hande Erçel tüm stresini bakın nasıl atıyor!
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini noktalamasının ardından magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ayrılığı geride bırakıp tüm enerjisini işine veren Erçel, yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak iddialı dizi için yoğun bir tempoda çalışıyor. Ancak set yorgunluğunu ve ayrılığın getirdiği stresi atmak için bulduğu yöntem, hayranlarını bir kez daha şaşırttı. Bakın Erçel tüm stresini nasıl atıyor...
Giriş Tarihi: 31.08.2025 06:07
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 06:09