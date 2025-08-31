Trend Galeri Trend Magazin Hakan Sabancı defterini tamamen kapattı... Hande Erçel tüm stresini bakın nasıl atıyor!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini noktalamasının ardından magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ayrılığı geride bırakıp tüm enerjisini işine veren Erçel, yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak iddialı dizi için yoğun bir tempoda çalışıyor. Ancak set yorgunluğunu ve ayrılığın getirdiği stresi atmak için bulduğu yöntem, hayranlarını bir kez daha şaşırttı. Bakın Erçel tüm stresini nasıl atıyor...

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 31.08.2025 06:07 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 06:09
Ünlü oyuncu Hande Erçel, ekranların en sevilen oyuncularından. Özellikle gençlerin büyük hayranlık duyduğu yıldız, attığı her adımla olay oluyor.

Yer aldığı her işte kendisini daha da geliştiren ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Erçel, yeni sezonda atv'de ekrana gelecek 'Aşk ve Gözyaşı' adlı iddialı dizide izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Partneri Barış Arduç ile iyi bir uyum yakalayan güzel oyuncu, yoğun bir tempoda çalışıyor.

Hande Erçel, projelerinin yanı sıra son dönemde 3 yıllık sevgilisi Hakan Sabancı ile noktaladığı ilişkisiyle de gündemden düşmüyor.

Bu süreçte kendisini çalışmaya adayan ve vaktinin büyük çoğunluğunu sette geçiren Erçel, yine sanatla moral depoluyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğrenim gören ünlü oyuncunun en büyük tutkusu resim.

Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okurken oyunculuğa başlayan ve ardından set yoğunluğu nedeniyle okulu dondurmak zorunda kalan Erçel, geçtiğimiz yıl eğitimini tamamlamak için üniversiteye geri dönmüştü.

Hatta öğrenciliğe geri döner dönmez ilk staj ödevini de yapıp üç dokuma tablosuyla bir sergide yer almıştı. "Resim yaparken boyaların içinde yüzüyorum" diyen ünlü oyuncu, stres atmak istediği her dönemde kendisini tuvale ve boyalarına bırakıyor.

Erçel, son günlerde de yine kağıt kalemi elinden düşürmüyor. Set aralarında karavanında vakit buldukça kara kalem çalışmalar yapan güzel yıldız, repo günlerinde de evdeki çalışma alanında resim yapıyor.

Evinin bir odasını kendisine atölyeye dönüştüren ve tüm çalışmalarını burada yapan Erçel, yaşadıklarını büyük tuvallere döküyor.

Boyaların renkli dünyasında kendisini kaybeden güzel oyuncu, bu sayede stres atıp dinleniyor.

Her zaman güler yüzüyle ekrana gelen Hande Erçel'i, ilerleyen dönemler başarılarıyla ve güzel haberleriyle bu sayfalarda daha çok göreceğiz…

İŞİYLE KONUŞULMAK İSTİYOR
Rol aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan, yurtdışında da çok sevilen Erçel, Ortadoğu'nun da yeni starı oldu.

Her rolüyle büyük ses getiren ve Türkiye'nin en dikkat çeken yıldızları arasına girmeyi başaran ünlü oyuncu, şu günlerde sadece işiyle anılmak istiyor.

Ayrılık haberleri hakkındaki konuşmak istemeyen Erçel, yeni sezonda yeni projesiyle yine herkesin gözdesi olacak.

