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Hande Doğandemir, Onur Tuna ile aşk mı yaşıyor? O detay gerçeği ele verdi!

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla adından sık sık söz ettiren Hande Doğandemir, şimdilerde "Annemizi Saklarken" dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde adı Yiğitcan Konyalı ile anılan Doğandemir'in özel hayatıyla ilgili gerçek ortaya çıktı. Güzel oyuncunun, başka bir meslektaşı Onur Tuna ile birlikte olduğu iddia edildi. Hande Doğandemir'in telefon kılıfındaki fotoğraf detayı ise aşk iddiaları güçlendirdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.01.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 11:10
Hande Doğandemir, Onur Tuna ile aşk mı yaşıyor? O detay gerçeği ele verdi!

Uzun süredir hayatlarında kimse olmayan Hande Doğandemir ile Onur Tuna'nın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.

Hande Doğandemir, Onur Tuna ile aşk mı yaşıyor? O detay gerçeği ele verdi!

Ortak dostları sayesinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede ilişkiye dönüştü.

Hande Doğandemir, Onur Tuna ile aşk mı yaşıyor? O detay gerçeği ele verdi!

İKİ HAFTALIK AŞK

Cadde'nin haberine göre; yaklaşık iki haftadır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililerin, çevrelerine mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

Hande Doğandemir, Onur Tuna ile aşk mı yaşıyor? O detay gerçeği ele verdi!

İkilinin Zekeriyaköy ve Cihangir'de arkadaşlarıyla beraber sık sık eğlenceye çıktığı da söyleniyor.

Hande Doğandemir, Onur Tuna ile aşk mı yaşıyor? O detay gerçeği ele verdi!

TELEFON DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Aşk iddiaları magazin kulislerinde konuşulurken Doğandemir'in önceki gün paylaştığı fotoğraftaki detay dikkatlerden kaçmadı.

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