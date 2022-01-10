Hande Doğandemir, Onur Tuna ile aşk mı yaşıyor? O detay gerçeği ele verdi!

Uzun süredir hayatlarında kimse olmayan Hande Doğandemir ile Onur Tuna'nın yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.
Ortak dostları sayesinde tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede ilişkiye dönüştü.
İKİ HAFTALIK AŞK
Cadde'nin haberine göre; yaklaşık iki haftadır birlikte olan çiçeği burnunda sevgililerin, çevrelerine mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.
İkilinin Zekeriyaköy ve Cihangir'de arkadaşlarıyla beraber sık sık eğlenceye çıktığı da söyleniyor.
TELEFON DETAYI GÖZDEN KAÇMADI
Aşk iddiaları magazin kulislerinde konuşulurken Doğandemir'in önceki gün paylaştığı fotoğraftaki detay dikkatlerden kaçmadı.