Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı bitince kötü kaynana ilan edilmişti! Arzu Sabancı tepki yağınca Türkiye’den kaçtı!

SEZONA VEDA SERGİLERİ BAŞLADI

Yazın sanatın başkenti Bodrum'da sezonun kapanmasına günler kala yeni bir sergi açıldı. Yaz boyu sanat, müzik ve yaratıcı disiplinleri buluşturan etkinlikleri ile Bodrum'un kültürel sahnesine yön veren Yalıkavak'daki ünlü bir otelde, bu kez sanatçı Nihan Yardımcı Çetinkaya'nın 'Portal of Vortex Reality' isimli sergisi açıldı. Otelin genel müdürü Mustafa Bulmuş'un ev sahipliğindeki serginin açılış davetine iş, sanat ve cemiyet dünyasından seçkin isimler katıldı. Bu, yavaş yavaş tahtını İstanbul'a devretmeye hazırlanan Bodrum'daki son sergilerden biri olabilir.