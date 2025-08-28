Trend
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı bitince kötü kaynana ilan edilmişti! Arzu Sabancı tepki yağınca Türkiye'den kaçtı!
2 yıldır aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, sürpriz bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Bunun sebebi ise ikilinin evlenmek istemesi ancak anne Arzu Sabancı'nın bu durumu kabul etmediği iddia edilmişti. Bir dizi tepki alan Arzu Sabancı çareyi küçük oğlu Kerim Sabancı'yı alıp Türkiye'yi terk etmekte buldu...
Giriş Tarihi: 28.08.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 08:13