Hande Erçel’den kafa karıştıran paylaşım! "Çok heyecan"

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift, her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Hande Erçel son olarak stüdyoya girdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Erçel'in paylaşımı merak uyandırdı…

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Hande Erçel son olarak stüdyoya girdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Hem aşk hayatında hem de kariyerinde güzel günler geçiren Hande Erçel yeni proje müjdesi verdi.

Hande Erçel stüdyodan paylaştığı kareyle yeni projesini duyurdu.

Hande Erçel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda stüdyodan bir karesini paylaştı ve "Çok heyecan" diye yazdı.