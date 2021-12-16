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Hande Erçel’den kafa karıştıran paylaşım! "Çok heyecan"

Güzel oyuncu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile gerçeğe dönüşen aşkını doludizgin yaşamaya devam ediyor. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan gözde çift, her zaman dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Hande Erçel son olarak stüdyoya girdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Hande Erçel'in paylaşımı merak uyandırdı…

Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:07
Hande Erçel’den kafa karıştıran paylaşım! Çok heyecan

Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Hande Erçel son olarak stüdyoya girdiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel’den kafa karıştıran paylaşım! Çok heyecan

Hem aşk hayatında hem de kariyerinde güzel günler geçiren Hande Erçel yeni proje müjdesi verdi.

Hande Erçel’den kafa karıştıran paylaşım! Çok heyecan

Hande Erçel stüdyodan paylaştığı kareyle yeni projesini duyurdu.

Hande Erçel’den kafa karıştıran paylaşım! Çok heyecan

Hande Erçel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda stüdyodan bir karesini paylaştı ve "Çok heyecan" diye yazdı.

Hande Erçel’den kafa karıştıran paylaşım! Çok heyecan

Erçel bu pozu yeni proje mi sorusunu akıllara getirdi. Erçel'in ya bir şarkı için stüdyoya ya da bir seslendirme için stüdyoya girdiği düşünülüyor.

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