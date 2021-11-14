Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü! Yeni nesil şarkıcıları topa tuttu

Hande Yener önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda konser verdi. Sosyal medyadan keşfettiği rock müzik grubu 'Prenslerin Öcü' ile sahne alan Hande Yener, yeni müzik tarzları ile ilgili konuştu.

Yener "Demode müzikler geride kaldı. 2000'ler artık dinlenmiyor. 'Biz en iyiyiz birinciyiz' diyenler evde oturuyor...

Posta'nın haberine göre; Ben yeni arkadaşlarla güzel işler yapacağıma inanıyorum. Fikirlerimi söyleyemiyorum, çalarlar. Ama güzel projelerimiz var" dedi.

CESARET EDEMEZLER' Yeni çıkan popçulara da laf atan Yener "Bazı isimler hemen bizim yerimizde olmak istiyor. Onlar bir dursun bakalım.