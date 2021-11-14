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Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü! Yeni nesil şarkıcıları topa tuttu

Şarkıları dillere dolanan, başarılı sahne performansı ile herkesin beğenisini kazanan ünlü şarkıcı Hande Yener, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kuruçeşme'deki bir mekanda konser veren Hande Yener kendisiyle rekabete giren yeni nesil şarkıcıları topa tuttu. Yener kıyafetlerini seksi ve bazen de rüküş bulanlar için de "Önde gidenin yaşadığı durumlar bunlar. Yeni bir şeyler yapıyorum. Sonradan alışacaklar" dedi.

Giriş Tarihi: 14.11.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 10:49
Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü! Yeni nesil şarkıcıları topa tuttu

Hande Yener önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda konser verdi. Sosyal medyadan keşfettiği rock müzik grubu 'Prenslerin Öcü' ile sahne alan Hande Yener, yeni müzik tarzları ile ilgili konuştu.

Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü! Yeni nesil şarkıcıları topa tuttu

Yener "Demode müzikler geride kaldı. 2000'ler artık dinlenmiyor. 'Biz en iyiyiz birinciyiz' diyenler evde oturuyor...

Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü! Yeni nesil şarkıcıları topa tuttu

Posta'nın haberine göre; Ben yeni arkadaşlarla güzel işler yapacağıma inanıyorum. Fikirlerimi söyleyemiyorum, çalarlar. Ama güzel projelerimiz var" dedi.

Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü! Yeni nesil şarkıcıları topa tuttu

CESARET EDEMEZLER'

Yeni çıkan popçulara da laf atan Yener "Bazı isimler hemen bizim yerimizde olmak istiyor. Onlar bir dursun bakalım.

Hande Yener açtı ağzını yumdu gözünü! Yeni nesil şarkıcıları topa tuttu

Daha ben buradayım, Ajda Pekkan duruyor. Kimse bir yere gitmiyor. Ben, Demet ve Gülşen hep aynı gidiyoruz. Sıkıntılar bitti, kavga yok" diye konuştu.

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