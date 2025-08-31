Trend Galeri Trend Magazin 'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si olarak hafızalara kazınmıştı! 45 yaşındaki Hayfa Safi Tulun'a yıllar hiç acımamış...

'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si olarak hafızalara kazınmıştı! 45 yaşındaki Hayfa Safi Tulun'a yıllar hiç acımamış...

'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Beton Ayşe' karakteri ile hafızalara kazınan Hayfa Safi Tulun, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar sonra ortaya çıkan 45 yaşındaki Tulun bakın şimdi ne yapıyor...

Giriş Tarihi: 31.08.2025 10:33 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:36
2003-2006 yılları arasında ekrana gelen, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği ve senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören diziler arasında yer aldı.

Afet Öğretmen'in, İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrencileriyle kurduğu bağa, verdiği mesajlara ve onların hayatlarına olan etkisine odaklanan dizi, 4 sezon boyunca izleyiciyle buluştu.

Hayat Bilgisi, kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel ve İpek Erdem gibi isimleri barındırarak, yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana çekmeyi başaran yapımlardan biri oldu.

Aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyan Hayat Bilgisi, zaman zaman oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

En çok merak edilen karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Beton Ayşe oluyor.

Agresif, erkeksi, zayıf görünmekten hiç hoşlanmayan ve zayıf insanlara öfkelenen Beton Ayşe karakterini hemen herkes çok sevdi.

Beton Ayşe karakterine ise Hayfa Safi hayat verdi.

HAYAT BİLGİSİ İLE TANINDI

1978 yılında Beyrut'ta dünyaya gelen Hayfa Safi Tulun, henüz 1 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Tulun, babasını trafik kazasında kaybetti.

Şişli Lisesi mezunu olan oyuncu, 1994 yılında kurdukları Fecr-i Ati Tiyatro topluluğu ile sahnelere adım attı.

2003 yılında yayınlanan Hayat Bilgisi dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Hayfa Safi, sonrasında Emret Komutanım dizisinde rol aldı.

SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞIRTTI

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Beton Ayşe karakteriyle özdeşleşen ünlü oyuncu Hayfa Safi, 2008 yılında Yasin Tulun ile dünyaevine girdi.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Hayfa Safi, hayatını sokak hayvanlarına adadı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alan Hayfa Safi, son haliyle dikkat çekti.

Hayatını Çatalca'da sürdüren Hayfa Safi, hayvanları ile sık sık paylaşım yapıyor.

Hayvan cast ajansı kurduğu söylenen oyucunu şimdilerde ise hayvan oyuncuların setlerdeki refahını korumaya çalıştığını söylüyor.

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı.

Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı.

Çisil Oral, geçirdiği estetik ameliyatları sonrası bambaşka biri oldu.

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi dizinin hayranlarını da şoke etti.

Uzun yıllar tiyatro sahnesinde boy gösteren ve kendi senaryolarını yazan Çisil Oral şimdilerde 42 yaşında.

Uzun süredir dizi projelerinde yer almayan Çisil Oral son olarak Aksimetre adından bir programın sunuculuğunu yaptı.