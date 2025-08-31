Trend
Galeri
Trend Magazin
'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si olarak hafızalara kazınmıştı! 45 yaşındaki Hayfa Safi Tulun'a yıllar hiç acımamış...
'Hayat Bilgisi'nin 'Beton Ayşe'si olarak hafızalara kazınmıştı! 45 yaşındaki Hayfa Safi Tulun'a yıllar hiç acımamış...
'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Beton Ayşe' karakteri ile hafızalara kazınan Hayfa Safi Tulun, şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Yıllar sonra ortaya çıkan 45 yaşındaki Tulun bakın şimdi ne yapıyor...
Giriş Tarihi: 31.08.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 10:36