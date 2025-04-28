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Hayat Bilgisi'nde ''Kikirik'' olarak hafızalara kazınmıştı! Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi görenleri şoke etti...
Hayat Bilgisi'nde ''Kikirik'' olarak hafızalara kazınmıştı! Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi görenleri şoke etti...
Hayat Bilgisi dizisi yıllar önce ekranlara veda etse de etkisi hala sürüyor. Kadrosundaki isimler zamanla bambaşka hallere büründü. Özellikle "Kikirik" karakterini canlandıran Çisil Oral'ın son hali, görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar, Oral'a adeta ayrı bir ışıltı katmış.
Giriş Tarihi: 28.04.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 08:27