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Hayat Bilgisi'nde ''Kikirik'' olarak hafızalara kazınmıştı! Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi görenleri şoke etti...

Hayat Bilgisi dizisi yıllar önce ekranlara veda etse de etkisi hala sürüyor. Kadrosundaki isimler zamanla bambaşka hallere büründü. Özellikle "Kikirik" karakterini canlandıran Çisil Oral'ın son hali, görenleri hayrete düşürüyor. Yıllar, Oral'a adeta ayrı bir ışıltı katmış.

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 28.04.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 08:27
Hayat Bilgisi’nde ’’Kikirik’’ olarak hafızalara kazınmıştı! Çisil Oral’ın inanılmaz değişimi görenleri şoke etti...

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinin genç oyuncuları, yıllar sonraki değişimleriyle sık sık gündeme geliyor. O isimlerden biri de "Kikirik" lakabıyla tanınan Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral...

Hayat Bilgisi’nde ’’Kikirik’’ olarak hafızalara kazınmıştı! Çisil Oral’ın inanılmaz değişimi görenleri şoke etti...

Ünlü oyuncu üniversitede aldığı tiyatro eğitiminden sonra yıllar içinde yaşadığı değişimle adından sıkça söz ettiriyor.

Hayat Bilgisi’nde ’’Kikirik’’ olarak hafızalara kazınmıştı! Çisil Oral’ın inanılmaz değişimi görenleri şoke etti...

Şimdilerde 46 yaşında olan ünlü oyuncu, estetik operasyonların ardından bambaşka biri olarak karşımıza çıktı.

Hayat Bilgisi’nde ’’Kikirik’’ olarak hafızalara kazınmıştı! Çisil Oral’ın inanılmaz değişimi görenleri şoke etti...

Ünlü oyuncunun son halini görenler "Gerçekten aynı kişi mi?" yorumlarında bulundu.

Hayat Bilgisi’nde ’’Kikirik’’ olarak hafızalara kazınmıştı! Çisil Oral’ın inanılmaz değişimi görenleri şoke etti...

Ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi herkesi şaşkına çevirdi.