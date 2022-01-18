Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Serhan Arslan’ın değişimi şaşırttı! İşte yıllar sonra Hayat Bilgisi’nin Kopil’i...

Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor. Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan da değişimi ile şaşkına çeviren isimlerden. Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhan Arslan şimdi ne yapıyor? Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti. Cennet Mahallesi'nde de oynayan Serhan Arslan şimdilerde YouTuber'lık yapıyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın son hali...
Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan.
Oyuncu kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı ve İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı, bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde rol alan oyuncular sık sık değişimleriyle dikkat çekiyor. Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan da değişimi ile şaşkına çeviren isimlerden.
Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı 'Kopil' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Serhan Arslan şimdi ne yapıyor?
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan, son olarak 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti. İşte Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan'ın son hali ve değişimleri ile dikkat çeken Hayat Bilgisi oyuncularından bazıları...
Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.