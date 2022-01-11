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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını bu hali ile tanımak çok zor! Paşhan Yılmazel paylaştı son haline yorum yağdı!

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel. Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız... İşte Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali ve değişimleri ile dikkat çeken Hayat Bilgisi oyuncularından bazıları...

Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 09:50
Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını bu hali ile tanımak çok zor! Paşhan Yılmazel paylaştı son haline yorum yağdı!

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını bu hali ile tanımak çok zor! Paşhan Yılmazel paylaştı son haline yorum yağdı!

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını bu hali ile tanımak çok zor! Paşhan Yılmazel paylaştı son haline yorum yağdı!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını bu hali ile tanımak çok zor! Paşhan Yılmazel paylaştı son haline yorum yağdı!

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını bu hali ile tanımak çok zor! Paşhan Yılmazel paylaştı son haline yorum yağdı!

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı.

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