Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını tanımak imkansız... Paşhan Yılmazel paylaştı son haline yorum yağdı!

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi 'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu.

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi 'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi 'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.