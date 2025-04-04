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‘Hayatım için savaşıyorum’… Teddi Mellencamp aldığı haberle bir kez daha yıkıldı!

İzleyicilerle buluştuğu şov programlarıyla tanınan Teddi Mellencamp'tan üzen haber geldi. Cilt kanserini yenen sanatçı, şimdi de beyninde oluşan 4 tümörle mücadele ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 04.04.2025 00:01 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 00:01
‘Hayatım için savaşıyorum’… Teddi Mellencamp aldığı haberle bir kez daha yıkıldı!

"Real Housewives of Beverly Hills" yıldızı 43 yaşındaki Teddi Mellencamp'tan üzen haber geçtiğimiz gün geldi.

‘Hayatım için savaşıyorum’… Teddi Mellencamp aldığı haberle bir kez daha yıkıldı!

Sanatçının beyin tümörüne rastlanmadan önce ayrılık kararı aldığı eşi Edwin Arroyave'den 12 yaşında Slate, 10 yaşında Cruz ve 5 yaşında Dove adında üç çocuk sahibi olmuştu.

‘Hayatım için savaşıyorum’… Teddi Mellencamp aldığı haberle bir kez daha yıkıldı!

Cilt kanseri tedavisi gören ünlü yıldız, bu kez beynindeki 4 tümörün olduğunu öğrenince adeta yıkıldı.

‘Hayatım için savaşıyorum’… Teddi Mellencamp aldığı haberle bir kez daha yıkıldı!

Mellencamp, yaşadığı bu zor süreçte kendisine destek olan eşinden ayrılma kararından vazgeçti.

‘Hayatım için savaşıyorum’… Teddi Mellencamp aldığı haberle bir kez daha yıkıldı!

Üç yıl önce ölümcül bir cilt kanserine yakalanan Mellencamp, 20 kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı.