‘Hayatım için savaşıyorum’… Teddi Mellencamp aldığı haberle bir kez daha yıkıldı!

'Real Housewives of Beverly Hills' yıldızı 43 yaşındaki Teddi Mellencamp'tan üzen haber geçtiğimiz gün geldi. Sanatçının beyin tümörüne rastlanmadan önce ayrılık kararı aldığı eşi Edwin Arroyave'den 12 yaşında Slate, 10 yaşında Cruz ve 5 yaşında Dove adında üç çocuk sahibi olmuştu. Cilt kanseri tedavisi gören ünlü yıldız, bu kez beynindeki 4 tümörün olduğunu öğrenince adeta yıkıldı. Mellencamp, yaşadığı bu zor süreçte kendisine destek olan eşinden ayrılma kararından vazgeçti. Üç yıl önce ölümcül bir cilt kanserine yakalanan Mellencamp, 20 kez ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Cilt kanserini yenen ünlü yıldız, bu kez beynindeki 4 tümör için tedavi görmeye başladı. 'HAYATIM İÇİN SAVAŞIYORUM' Bir yandan hayatta kalabilmek için savaşmaya ve umutlu olmaya devam etse de ünlü oyuncunun kaçınılmaz bir kötü son durumu için üç çocuğunu da şimdiden hazırlamaya çalıştığı söyleniyor.