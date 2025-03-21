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Hayatını kaybeden eşi Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal paylaşım! 'Rüyalarımda beni yalnız bırakma'

Pankreas kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü dançı Tanyeli'nin vefatı eşi İlker Sünneli'yi derinden etkiledi. İlker Sünneli, kaybettiği eşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:58
Hayatını kaybeden eşi Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım! ’Rüyalarımda beni yalnız bırakma’

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den acı haber geldi. Entübe edilen ünlü dansçı Tanyeli 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin ölümü, eşi ve çocuklarını serinden sarstı.

Hayatını kaybeden eşi Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım! ’Rüyalarımda beni yalnız bırakma’

DUYGUSAL PAYLAŞIM

İlker Sünneli, kaybettiği eşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Hayatını kaybeden eşi Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım! ’Rüyalarımda beni yalnız bırakma’

Eşi Tanyeli'nin otomobilde çekilen bir videosunu paylaşan Sünneli, ''Rüyalarımda beni yalnız bırakma'' notunu düşerek duygulandırdı.

Hayatını kaybeden eşi Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım! ’Rüyalarımda beni yalnız bırakma’

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu. Tanyeli uzun süren yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. 2,5 yıldır tedavi gören Tanyeli'nin hastalığı süresince en büyük destekçisi eşi İlker Sünneli olmuştu.

Hayatını kaybeden eşi Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım! ’Rüyalarımda beni yalnız bırakma’

ACI TESADÜF...

Eşinin hastalık sürecinde kendisini bir an bile yalnız bırakmadığını söyleyen Tanyeli, İlker Sünneli'nin eski eşini kanserden kaybettiğini açıklamıştı.