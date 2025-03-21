Hayatını kaybeden eşi Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli’den duygusal paylaşım! ’Rüyalarımda beni yalnız bırakma’

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuran ünlü oryantale, yapılan tetkiklerin ardından pankreas kanseri teşhisi konuldu. Tanyeli uzun süren yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti. 2,5 yıldır tedavi gören Tanyeli'nin hastalığı süresince en büyük destekçisi eşi İlker Sünneli olmuştu.