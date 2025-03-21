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Hayatını kaybeden eşi Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal paylaşım! 'Rüyalarımda beni yalnız bırakma'
Hayatını kaybeden eşi Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli'den duygusal paylaşım! 'Rüyalarımda beni yalnız bırakma'
Pankreas kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören ünlü dançı Tanyeli'nin vefatı eşi İlker Sünneli'yi derinden etkiledi. İlker Sünneli, kaybettiği eşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Giriş Tarihi: 21.03.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 09:58