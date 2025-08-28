Trend
Hayatının en özel 'evet'ine hazırlanıyor! Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bugün evleniyor: İşte düğünden ilk kareler!
Televizyon dünyasının en başarılı kadın sunucularından olan Esra Erol, bugün kardeşi Eda Erol'u evlendiriyor. Geçen günlerde gerçekleştirdiği kına gecesiyle olay olan Eda Erol, hayatının en özel 'evet'ine hazırlanıyor... İşte düğünden ilk kareler!
Giriş Tarihi: 28.08.2025 13:23