Trend Galeri Trend Magazin Hayatının en özel 'evet'ine hazırlanıyor! Esra Erol'un kardeşi Eda Erol bugün evleniyor: İşte düğünden ilk kareler!

Televizyon dünyasının en başarılı kadın sunucularından olan Esra Erol, bugün kardeşi Eda Erol'u evlendiriyor. Geçen günlerde gerçekleştirdiği kına gecesiyle olay olan Eda Erol, hayatının en özel 'evet'ine hazırlanıyor... İşte düğünden ilk kareler!

Giriş Tarihi: 28.08.2025 13:23
Ekranların sevilen ve başarılı yüzlerinden olan Esra Erol, kariyerindeki başarılarıyla magazin manşetlerini süslüyor.

Ünlü sunucu, bu sefer aile yaşantısındaki özel anlarıyla gündeme geldi.

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, evlilik yolunda ilk adımı atarak gelin olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisiyle nişanlanan Eda Erol, iki gün önce kına gecesini gerçekleştirmişti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Erol, sevenlerine duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Mutluluğu gözlerinden okunan Eda Erol, birçok takipçisinden 'tebrik' mesajı almıştı.

HAYATININ EN ÖZEL 'EVET'İNE HAZIRLANIYOR!

Eda Erol bugün dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Düğüne saatler kala Instagram hesabından paylaşım yapan Eda Erol, büyük gün heyecanını takipçileriyle paylaştı.

Davullu zurnalı gelin alma eşliğinde boy gösteren Eda Erol, güzelliğiyle de görenleri adeta mest etti...

Öte yandan, Eda Erol'un özel gününde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Esra Erol'un, kardeşiyle olan benzerliği de gözlerden kaçmadı.

