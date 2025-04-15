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Hayranları etrafını sardı! Tailde olan Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ve oğluyla birlikte Dubai'ye tatile gitti. Kıvanç Tatlıtuğ, burada da hayranlarının radarındaydı. Ünlü oyuncuyu gören hayranları, Tatlıtuğ'un etrafını sardı ve fotoğraf çekilmek istedi. İşte o anlar bir takipçisi tarafından böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:43 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 23:43
Hayranları etrafını sardı! Tailde olan Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğluyla tatile çıktı.

Hayranları etrafını sardı! Tailde olan Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler!

ÇIKTIĞI TATİLDE İLGİ ODAĞI OLDU

Sık sık eviyle ve özel hayatıyla gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez çıktığı Dubai tatilde ilgi odağı oldu.

Hayranları etrafını sardı! Tailde olan Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler!

HAYRANLARI ETRAFINI SARDI

Ünlü oyuncuyu gören hayranları, sanatçının etrafını sardı.

Hayranları etrafını sardı! Tailde olan Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler!

FOTOĞRAF ÇEKİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Ünlü oyuncunun hayranları kendisiyle fotoğraf çekilmek istedi.

Hayranları etrafını sardı! Tailde olan Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler!

O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

Hayranları etrafını sardı! Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarıştılar!