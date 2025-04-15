Trend Galeri Trend Magazin Hayranları etrafını sardı! Tailde olan Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler!

Hayranları etrafını sardı! Tailde olan Kıvanç Tatlıtuğ’la fotoğraf çekilmek için sıraya girdiler!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ve oğluyla birlikte Dubai'ye tatile gitti. Kıvanç Tatlıtuğ, burada da hayranlarının radarındaydı. Ünlü oyuncuyu gören hayranları, Tatlıtuğ'un etrafını sardı ve fotoğraf çekilmek istedi. İşte o anlar bir takipçisi tarafından böyle görüntülendi.