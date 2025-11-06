Trend Galeri Trend Magazin Hayranlarının kalbini ısıttı! Cenk Tosun oğlunun doğum gününü böyle kutladı: ““Baba olmanın en güzel armağanı”

Milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medyada paylaştığı duygusal bir mesajla oğlu Arden'in doğum gününü kutladı. Fenerbahçeli golcünün içten satırları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte kalpleri ısıtan o görüntüler…

Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:02
Tosun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım oğlum, Paşam. Bugün yeni yaşını kutlarken, baba olmanın bana verdiği en güzel armağanı bir kez daha hatırlıyorum. Seninle her geçen gün daha da gurur duyuyorum. İyi ki doğdun, nice mutlu yılların olsun" ifadelerine yer verdi. Paylaşım, hem futbolseverler hem de takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Cenk Tosun'un ailesi de sık sık sosyal medyada mutlu anlarını paylaşıyor. 2016 yılında Ece Akgürbüz ile evlenen milli futbolcunun, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor. Kızları Alin ve oğulları Arden ile paylaştığı samimi kareler, Tosun ailesinin hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

İKİNCİ KEZ BABA OLMUŞTU

Cenk Tosun, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu daha önce de dile getirmişti. Oğlu Arden'in doğumuyla birlikte aile hayatına daha fazla odaklanan Tosun, hem özel hayatını hem de kariyerini dengelemeye çalışıyor. Futbol kariyerinde elde ettiği başarıları ve aile hayatındaki mutluluğu bir arada yaşamayı başaran Tosun, hem sahada hem de sosyal medyada takipçilerinden övgü alıyor.

Kariyerine Almanya'da başlayan Cenk Tosun, Türkiye'de Beşiktaş formasıyla adını duyurduktan sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer olmuştu.

İngiltere'de geçirdiği yılların ardından kısa süreli Crystal Palace deneyimi ve yeniden Beşiktaş macerasının ardından, 2024 yazında Fenerbahçe'ye transfer olarak sarı-lacivertli formayla sahaya çıkmaya başladı. Golcü futbolcu, Türkiye Süper Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Cenk Tosun'un bu duygusal paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Takipçileri, Tosun ve ailesine mutluluk dileklerinde bulunurken, paylaşıma gelen yorumlarda özellikle babalık duygusunun önemi ve çocuklarla geçirilen zamanın değerine vurgu yapıldı.

Futbol kariyerindeki başarıları kadar aile hayatına verdiği önemi de sık sık ortaya koyan Cenk Tosun, oğlu Arden'in doğum gününde paylaştığı mesajla takipçilerini hem duygulandırdı hem de örnek bir baba olduğunu bir kez daha gösterdi.

