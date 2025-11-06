Hayranlarının kalbini ısıttı! Cenk Tosun oğlunun doğum gününü böyle kutladı: ““Baba olmanın en güzel armağanı”

Tosun, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım oğlum, Paşam. Bugün yeni yaşını kutlarken, baba olmanın bana verdiği en güzel armağanı bir kez daha hatırlıyorum. Seninle her geçen gün daha da gurur duyuyorum. İyi ki doğdun, nice mutlu yılların olsun" ifadelerine yer verdi. Paylaşım, hem futbolseverler hem de takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.