Trend
Galeri
Trend Magazin
Hayranlarının kalbini ısıttı! Cenk Tosun oğlunun doğum gününü böyle kutladı: ““Baba olmanın en güzel armağanı”
Hayranlarının kalbini ısıttı! Cenk Tosun oğlunun doğum gününü böyle kutladı: ““Baba olmanın en güzel armağanı”
Milli futbolcu Cenk Tosun, sosyal medyada paylaştığı duygusal bir mesajla oğlu Arden'in doğum gününü kutladı. Fenerbahçeli golcünün içten satırları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte kalpleri ısıtan o görüntüler…
Giriş Tarihi: 06.11.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:02