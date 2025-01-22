Trend
Galeri
Trend Magazin
Henüz 4 yaşındayken keşfedildi! Beren Gökyıldız değişimiyle dikkatleri üzerine çekti! Bakın kim keşfetmiş?
Henüz 4 yaşındayken keşfedildi! Beren Gökyıldız değişimiyle dikkatleri üzerine çekti! Bakın kim keşfetmiş?
Çocuk oyuncu Beren Gökyıldız, 'Kocamın Ailesi' dizisiyle henüz 4 yaşındayken oyunculuk yapmaya başladı. Ünlü oyuncu yıllar içindeki değişimiyle ilgi topladı. Oyuncu, sosyal medyada yayınladığı mezuniyet fotoğraflarıyla magazin gündeminde yer aldı. Peki Beren Gökyıldız'ı kim keşfetti? İşte cevabı!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:36