Trend Galeri Trend Magazin Her detayı ayrı olay! Fenomen Aleyna Dalveren'in düğününde altınlar havada uçuştu, ünlüler halay başı oldu... Gelin isyan etti: Her yerim altından çizildi...

Her detayı ayrı olay! Fenomen Aleyna Dalveren'in düğününde altınlar havada uçuştu, ünlüler halay başı oldu... Gelin isyan etti: Her yerim altından çizildi...

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle tanınan Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem'le görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. Yalnızca lüks detaylarıyla değil, katılan ünlü isimler, sahne performansları ve sosyal medyadaki yankılarıyla da magazin tarihine geçen bu düğün, günlerdir konuşulmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 18.04.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 12:11
Her detayı ayrı olay! Fenomen Aleyna Dalveren’in düğününde altınlar havada uçuştu, ünlüler halay başı oldu... Gelin isyan etti: Her yerim altından çizildi...

Henüz 5 yaşındayken bir reklam filmiyle ekranlara adım atan Aleyna Dalveren, zamanla ekranların tanınan yüzü haline geldi. "Bugün Ne Giysem" yarışmasıyla geniş kitlelere adını duyuran Dalveren, ardından çeşitli dizilerdeki rolleriyle oyunculuk kariyerini pekiştirdi.

Her detayı ayrı olay! Fenomen Aleyna Dalveren’in düğününde altınlar havada uçuştu, ünlüler halay başı oldu... Gelin isyan etti: Her yerim altından çizildi...

Zamanla sosyal medya platformlarında edindiği fenomen kimliğiyle büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Dalveren, son olarak hayatının en özel günüyle gündeme oturdu.

Fenomen Aleyna Dalveren'in düğününe ünlüler akın etti! İşte altınların havada uçuştuğu düğünden görüntüler... | Video

Her detayı ayrı olay! Fenomen Aleyna Dalveren’in düğününde altınlar havada uçuştu, ünlüler halay başı oldu... Gelin isyan etti: Her yerim altından çizildi...

GÖRKEMLİ DÜĞÜN, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Aleyna Dalveren ve Fatih Erdem'in düğünü, adeta bir gösteri havasında geçti. Lüks detaylarla süslenen organizasyonda, geleneksel unsurlar ile modern şıklık iç içe geçti. Altın ve pırlantanın adeta havada uçuştuğu gecede, her anın sosyal medyada yankı bulması ise gündemin seyrini tamamen değiştirdi.

Her detayı ayrı olay! Fenomen Aleyna Dalveren’in düğününde altınlar havada uçuştu, ünlüler halay başı oldu... Gelin isyan etti: Her yerim altından çizildi...

Özellikle Dalveren'in taktığı altınlar, kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklattı. Gelinliğinin üzerine işlenmiş gibi duran altın kemer, bileklikler, kolyeler ve taçla "altın gelin" yakıştırmasını fazlasıyla hak etti. Takı töreninde ise cam fanuslar içinde getirilen altınlar ve parıltılı mücevherler, salonda görsel bir şölene dönüştü.

Her detayı ayrı olay! Fenomen Aleyna Dalveren’in düğününde altınlar havada uçuştu, ünlüler halay başı oldu... Gelin isyan etti: Her yerim altından çizildi...

ÜNLÜLER GEÇİDİ: SAHNE TATLISES'TE, HALAY SEZER'DE!

Düğüne katılan ünlüler ise geceye bambaşka bir boyut kazandırdı. "İmparator" lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, düğün sahnesinde sevilen parçalarını seslendirdi.

Şarkılarının ardından damada dönerek yaptığı anlamlı konuşma ise herkesi duygulandırdı: "Kızımı sana emanet ediyorum. Ona iyi bak, sevin, sayın ve birbirinize hep destek olun."

İbrahim Tatlıses, Aleyna Dalveren'in düğününde sahne aldı! Kilolarca altın takılan gösterişli düğün gündem oldu | Video