Trend Galeri Trend Magazin Her detayı ayrı olay! Fenomen Aleyna Dalveren'in düğününde altınlar havada uçuştu, ünlüler halay başı oldu... Gelin isyan etti: Her yerim altından çizildi...

Her detayı ayrı olay! Fenomen Aleyna Dalveren'in düğününde altınlar havada uçuştu, ünlüler halay başı oldu... Gelin isyan etti: Her yerim altından çizildi...

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle tanınan Aleyna Dalveren, iş insanı Fatih Erdem'le görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. Yalnızca lüks detaylarıyla değil, katılan ünlü isimler, sahne performansları ve sosyal medyadaki yankılarıyla da magazin tarihine geçen bu düğün, günlerdir konuşulmaya devam ediyor.