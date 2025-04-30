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Her kafadan bir ses çıkıyordu! Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ'dan çarpıcı deprem yorumu: 25 yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar
Her kafadan bir ses çıkıyordu! Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ'dan çarpıcı deprem yorumu: 25 yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar
Geçen hafta İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok uzman ve isim, depreme dair çeşitli açıklamalar yaparken Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde depremle ilgili kamuoyunda yaşanan kafa karışıklığını ve farklı görüşlerin toplumdaki etkilerini ele aldı.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 08:08