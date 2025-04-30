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Her kafadan bir ses çıkıyordu! Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ'dan çarpıcı deprem yorumu: 25 yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar

Geçen hafta İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem, farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok uzman ve isim, depreme dair çeşitli açıklamalar yaparken Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde depremle ilgili kamuoyunda yaşanan kafa karışıklığını ve farklı görüşlerin toplumdaki etkilerini ele aldı.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 08:08
Her kafadan bir ses çıkıyordu! Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ’dan çarpıcı deprem yorumu: 25 yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar

Deprem işinde de millet tarikatlara bölündü. Şener hocacılar, Celal hocacılar, Naci'bendiler... Herkes meşrebine göre bir hoca seçti, ona inanıyor.

Her kafadan bir ses çıkıyordu! Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ’dan çarpıcı deprem yorumu: 25 yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar

Sosyal medyada Olacak O Kadar'ın 25 yıl önce yayınlanan bir bölümü dolaşıp duruyor. Tam ibretlik. Kahvehane sakinleri bir yandan oyun oynayıp, bir yandan da televizyondaki deprem bilimcilerin "kehanetlerini" izliyorlar. Bir kanaldaki hoca, elindeki haritayla "İşte fay hattı tam burada. Bu deprem İstanbul'u yıkacak" deyince kahvedekiler fırlayıp dışarı koşuyor. Elinde kumandayı tutan adam, "Durun, acele etmeyin, bir de diğer kanaldaki hocayı dinleyelim" diyor. Oradaki hoca ise kendinden emin bir şekilde "Bakın bu haritayı az önce çizdim, dumanı üstünde.

Her kafadan bir ses çıkıyordu! Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ’dan çarpıcı deprem yorumu: 25 yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar

Burada İstanbul'u yıkacak fay filan yok" deyince bizimkiler tekrar sakinleşip yerlerine oturuyorlar. Ardından bir diğeri çıkıp, "İstanbul'da deprem olmayacağını söyleyen bir zat, halkı rehavete sürüklüyor.

Her kafadan bir ses çıkıyordu! Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ’dan çarpıcı deprem yorumu: 25 yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar

Bal gibi de olacak" deyince, haydi tekrar bir panik... Derken bir başkası "Durun, durun. Bunların hepsi şarlatan. İstanbul nere buralar nere?" deyince tekrar yerlerine oturuyorlar. Bu durum, kanalları gezdikçe sürekli tekrarlanıyor.

Her kafadan bir ses çıkıyordu! Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ’dan çarpıcı deprem yorumu: 25 yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar

Bir kapıya, bir sandalyeye... İçlerinden biri diyor ki "Televizyon olmadan önce ne güzel yayıla yayıla oynuyorduk tavlayı.
Şimdi oturduğumuz yerde ayaklarımız kapıya bakıyor..." Diğeri son noktayı koyuyor: