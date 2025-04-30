Her kafadan bir ses çıkıyordu! Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ’dan çarpıcı deprem yorumu: 25 yıldır aynı şarkıyı söylüyorlar

Sosyal medyada Olacak O Kadar'ın 25 yıl önce yayınlanan bir bölümü dolaşıp duruyor. Tam ibretlik. Kahvehane sakinleri bir yandan oyun oynayıp, bir yandan da televizyondaki deprem bilimcilerin "kehanetlerini" izliyorlar. Bir kanaldaki hoca, elindeki haritayla "İşte fay hattı tam burada. Bu deprem İstanbul'u yıkacak" deyince kahvedekiler fırlayıp dışarı koşuyor. Elinde kumandayı tutan adam, "Durun, acele etmeyin, bir de diğer kanaldaki hocayı dinleyelim" diyor. Oradaki hoca ise kendinden emin bir şekilde "Bakın bu haritayı az önce çizdim, dumanı üstünde.