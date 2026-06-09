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Herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor! “A.B.İ.” sezon finaliyle bu akşam atv'de!

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", sezon finaliyle bu akşam atv'de!

Giriş Tarihi: 09.06.2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 07:06
Herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor! A.B.İ. sezon finaliyle bu akşam atv’de!

18.Bölüm Özeti:

Çağla'nın ölümüyle herkesin hayatı altüst olurken, Doğan geri dönüşü olmayan bir intikam yoluna girer.

Herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor! A.B.İ. sezon finaliyle bu akşam atv’de!

Şimşek ve oğlunun peşine düşen Doğan, tüm dengeleri değiştirecek tehlikeli bir plan kurar.

A.B.İ. sezon finali bölümüyle yarın ATV'de! 18. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor! A.B.İ. sezon finaliyle bu akşam atv’de!

Öte yandan Melek, hayatını sarsacak gerçekle yüzleşir, yıllardır bildiği ailesinin aslında büyük bir yalanın üzerine kurulduğunu öğrenir.

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Herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor! A.B.İ. sezon finaliyle bu akşam atv’de!

Mahinur ise hem kardeşinin yasını hem de yıllardır kaybettiği kızına kavuşmanın ağırlığını aynı anda yaşar.

Herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor! A.B.İ. sezon finaliyle bu akşam atv’de!

Sırlar ortaya çıktıkça, aile bağları kopma noktasına gelir.

Herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor! A.B.İ. sezon finaliyle bu akşam atv’de!

Herkes kendi imtihanıyla yüzleşecektir.

Herkes kendi imtihanıyla yüzleşiyor! A.B.İ. sezon finaliyle bu akşam atv’de!
Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV