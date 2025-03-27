Trend Galeri Trend Magazin 'Hiçbir şeyine karışmayacağım sadece...' Oyuncu Berk Oktay'ın 10 aylık kızı Milena için tek isteği dikkat çekti!

'Hiçbir şeyine karışmayacağım sadece...' Oyuncu Berk Oktay'ın 10 aylık kızı Milena için tek isteği dikkat çekti!

21 Mayıs'ta kızı Milena'yı kucağına alan ünlü oyuncu Berk Oktay, 10 aydır baba olmanın tadını çıkarıyor. Kızının doğmasıyla birlikte hayatı değişen Oktay, son olarak samimi bir açıklamada bulundu. 'Hiçbir şeyine karışmayacağım, sadece...' diyerek Milena için tek isteğini açıklayan Berk Oktay, gündem oldu.