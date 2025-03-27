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'Hiçbir şeyine karışmayacağım sadece...' Oyuncu Berk Oktay'ın 10 aylık kızı Milena için tek isteği dikkat çekti!

21 Mayıs'ta kızı Milena'yı kucağına alan ünlü oyuncu Berk Oktay, 10 aydır baba olmanın tadını çıkarıyor. Kızının doğmasıyla birlikte hayatı değişen Oktay, son olarak samimi bir açıklamada bulundu. 'Hiçbir şeyine karışmayacağım, sadece...' diyerek Milena için tek isteğini açıklayan Berk Oktay, gündem oldu.

Giriş Tarihi: 27.03.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:42
’Hiçbir şeyine karışmayacağım sadece...’ Oyuncu Berk Oktay’ın 10 aylık kızı Milena için tek isteği dikkat çekti!

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

’Hiçbir şeyine karışmayacağım sadece...’ Oyuncu Berk Oktay’ın 10 aylık kızı Milena için tek isteği dikkat çekti!

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

’Hiçbir şeyine karışmayacağım sadece...’ Oyuncu Berk Oktay’ın 10 aylık kızı Milena için tek isteği dikkat çekti!

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çift, kızları ile sık sık paylaşım yapıyor.

’Hiçbir şeyine karışmayacağım sadece...’ Oyuncu Berk Oktay’ın 10 aylık kızı Milena için tek isteği dikkat çekti!

TAM BİR KIZ BABASI!

İlk babalık heyecanını yaşayan Oktay, muhabirlerle sohbet ederek, 9 aylık kızı Mira Milena ile bir anısını anlatmıştı.

’Hiçbir şeyine karışmayacağım sadece...’ Oyuncu Berk Oktay’ın 10 aylık kızı Milena için tek isteği dikkat çekti!

'BABA GİTME'

Kızına olan düşünlüğü ile bilinen başarılı oyuncu, "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" demişti.