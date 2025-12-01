High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

VANESSA HUDGENS KİMDİR?

Vanessa Hudgens, 14 Aralık 1988 tarihinde ABD, Kaliforniya, Salinas'da Greg ve Gina Hudgens'ın kızı olarak dünyaya geldi. İtfaiyeci olan babasının soyu İrlandalı, Annesinin soyu Filipinlidir. Küçük kız kardeşi Stella ile bir aktris gibi büyütüldü. Daha sonra tiyatroyla devam etti. Vanessa Hudgens, sekiz yaşından itibaren ; Evita, Carousel, The Wizard of Oz, The King & I, The Music Man, Cinderella, and Damn Yankees gibi müzikallerde rol almaya başladı. İki yıl sahne oyunları ve müzikaller kariyerine devam etti.

