High School Musical'ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu
High School Musical'ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu
High School Musical filmiyle oyunculuk kariyerinde farklı bir yön kazanan Vanessa Hudgens, sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştı. 2023 yılında Cole Tucker ile evlenen dünyaca ünlü oyuncu, ikinci kez anne olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 01.12.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:54