Trend Galeri Trend Magazin High School Musical'ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

High School Musical'ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

High School Musical filmiyle oyunculuk kariyerinde farklı bir yön kazanan Vanessa Hudgens, sosyal medya hesabından mutlu haberi paylaştı. 2023 yılında Cole Tucker ile evlenen dünyaca ünlü oyuncu, ikinci kez anne olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.12.2025 11:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 11:54
High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

Ünlü oyuncu Vanessa Hudgens, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı. 36 yaşındaki Hudgens, emekli profesyonel beyzbolcu eşi Cole Tucker ile ikinci çocuklarını kucaklarına aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

Hastane yatağında eşinin elini tuttuğu bir fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Başardım. Bir bebeğim daha oldu" notunu düştü. Hudgens paylaşımında ayrıca doğum sürecinin zorluklarına değinerek, "Doğum ne kadar çılgın bir yolculuk. Tüm annelere kocaman bir teşekkür. Vücudumuzun neler başarabildiği gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı.

High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

ABD'li oyuncu, eşi Cole Tucker ile Aralık 2023'te Meksika'da dünya evine girmişti. Temmuz ayında ikinci çocuklarını beklediklerini duyuran Hudgens, büyüyen karnını gösteren hamilelik fotoğraflarını paylaşmış ve "İkinci tur!" notunu eklemişti.

High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

Hudgens, Temmuz 2024'te ilk bebeğini kucağına aldıktan sonra, çocuğuyla ilgili detayları hep gizli tuttu ve yüzünü hiç göstermedi.

High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

'High School Musical' film serisiyle yıldızı parlayan Vanessa Hudgens, kariyeri boyunca 'Polar', 'The Princess Switch', 'Tick, Tick... Boom!', 'Gizemli Adaya Yolculuk', 'Beastly' ve 'Bahar Tatili' gibi projelerde rol alarak geniş kitlelerce tanındı.

High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

VANESSA HUDGENS KİMDİR?

Vanessa Hudgens, 14 Aralık 1988 tarihinde ABD, Kaliforniya, Salinas'da Greg ve Gina Hudgens'ın kızı olarak dünyaya geldi. İtfaiyeci olan babasının soyu İrlandalı, Annesinin soyu Filipinlidir. Küçük kız kardeşi Stella ile bir aktris gibi büyütüldü. Daha sonra tiyatroyla devam etti. Vanessa Hudgens, sekiz yaşından itibaren ; Evita, Carousel, The Wizard of Oz, The King & I, The Music Man, Cinderella, and Damn Yankees gibi müzikallerde rol almaya başladı. İki yıl sahne oyunları ve müzikaller kariyerine devam etti.

High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

Film Kariyeri bir televizyon reklam filmiyle başladı. Aslında arkadaşının olan bir rol, o gidemediği için Vanessa'ya soruldu. Bu şekilde kariyerindeki ilk basamakları tırmandı. ve Vanessa bir televizyon reklamında rol kazandıktan sonra ailesi Los Angeles'a taşındı. "Orange County High School of the Arts" Lisesine gitti.

High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

Sinema filmlerine ise 15 yaşında 2003 yılında ThirTeen ve 2004 yılında TrunderBirds ile başladı. TV dizileri ise "Quintuplets", "Brothers Garcia" gibileri. 2006'da kariyerinin en büyük çıkışını "High School Musical" filmiyle yaptı.

High School Musical’ın yıldızından müjdeli haber! Oyuncu Vanessa Hudgens ikinci kez anne oldu

"High School Musical" filminde, daha sonra sevgilisi olacak olan "Zac Efron" ile baş rolü paylaştı. . Filmde sadece oyunculuk yeteneğini değil., dans ve şarkıcılık yeteneğini de gösterdi.