Hollanda’ya mı yerleştiler? Cansu Tosun’dan son nokta

Bir süredir ekranlardan uzak olan Cansu Tosun, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden güzel oyuncu, Hollanda'ya yerleştikleri haberlerine açıklık getirdi.

Son olarak 'Mehmetçik Kut'ül Amare' adlı dizide rol alan Cansu Tosun, önceki gün Nişantaşı City's'e girerken objektiflere takıldı. Aracını valeye teslim eden oyuncu, AVM'ye girmeden önce gazetecilerle sohbet etti.

'YERLEŞME GİBİ BİR DURUM YOK"

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve vaktini oğluyla geçiren Cansu Tosun, yılbaşını ailesiyle geçirdiğini belirtti. Güzel oyuncu, Hollanda'ya yerleştikleri haberlerine açıklık getirdi.

İstanbul'da yaşamaya devam edeceğini ifade eden bir çocuk annesi oyuncu, "Oraya çok gidip geliyoruz. Hollanda'yı çok seviyoruz. Yerleşmek gibi bir durum yok" diye konuştu.

EŞİ HOLLANDA'YA TRANSFER OLMUŞTU

Futbola olan ilgisi bilinen 38 yaşındaki oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, eylül ayında Hollanda'nın Amsterdam Gençlerbirliği takımına transfer olmuştu.