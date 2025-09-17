Hollywood'un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: "Soframdan eksik olmayan tek şey..."

Scarlett Johansson'un beslenme düzeninde aralıklı oruç önemli bir yer tutuyor. Genellikle günde 12 ila 15 saat boyunca oruç tutan oyuncu, bu yöntemle metabolik sağlığını desteklerken yağ kaybını da hızlandırıyor. Öğünlerinde ise yağsız et, yumurta ve baklagiller gibi protein kaynaklarına öncelik veriyor. Sofrasından hiçbir zaman eksik etmediği tek yiyecek ise peynir...