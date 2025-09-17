Trend Galeri Trend Magazin Hollywood'un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: "Soframdan eksik olmayan tek şey..."

Hollywood'un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: "Soframdan eksik olmayan tek şey..."

Hollywood'un en göz alıcı yıldızlarından Scarlett Johansson, kırmızı halıda ışıldayan güzelliğini ve fit görünümünü tesadüfe bırakmıyor. 40 yaşındaki oyuncu, yıllardır koruduğu formunun ardındaki beslenme ve spor sırlarını anlattı.

Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:46
Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

Scarlett Johansson, hem güzelliği hem de fit görünümüyle yıllardır Hollywood'un en dikkat çeken isimlerinden biri. 40 yaşındaki oyuncu, formunu korumanın sırrını ise sağlıklı yaşam alışkanlıklarında buluyor.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

Scarlett Johansson'un beslenme düzeninde aralıklı oruç önemli bir yer tutuyor. Genellikle günde 12 ila 15 saat boyunca oruç tutan oyuncu, bu yöntemle metabolik sağlığını desteklerken yağ kaybını da hızlandırıyor. Öğünlerinde ise yağsız et, yumurta ve baklagiller gibi protein kaynaklarına öncelik veriyor. Sofrasından hiçbir zaman eksik etmediği tek yiyecek ise peynir...

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

Johnson, verdiği bir röportajda spor programının güç antrenmanları, kas geliştirme ve kondisyon çalışmalarının bir araya gelmesinden oluştuğunu söyledi. Kas geliştirme egzersizlerinin kas büyümesine odaklandığını, kondisyon çalışmalarının ise vücudu kısa sürede yoğun tempoya soktuğunu belirtti.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

Sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve disiplinli antrenman sayesinde 40 yaşında hala zirvede olan Scarlett Johansson, Hollywood'un en fit ve güçlü kadın oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

46 yaşındaki güzel oyuncu Mine Tugay, Gülbeyaz', 'Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi', 'Öyle Bir Geçer Zaman ki', 'Medcezir', ve şimdilerde atv'de ekrana gelen Can Borcu dizisinde boy gösteriyor.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

Oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren MineTugay, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

Yıllara meydan okuyan Mine Tugay'ın güzellik sırrı merak konusu olmuştu.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

Fit fiziği ve bebeksi cildiyle ilgi odağı olan Mine Tugay, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyor.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

Sağlıklı görüntüsüyle herkesin beğenisini toplayan Tugay'ın güzellik sırları belli oldu.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

Kariyerinin ilk yıllarında oldukça zayıf olduğunu söyleyen Mine Tugay, kilo almak için balık yağı ve süte ağırlık vermiş.

İdeal kilosunu korumaya özen gösteren Mine Tugay, ödem tuttuğunu hissettiği dönemlerde 3 ila 5 gün boyunca sadece sıvı gıdalarla besleniyor. Böylelikle vücudunu toksinlerden arındırıyor.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

LİMON, PUL BİBER VE ÇÖREK OTLU YOĞURT KÜRÜ

Sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içen Tugay, kahvaltıda ise tuzsuz etimek, süzme peynir, salatalık ve ceviz tüketiyor. Kalsiyum tüketimi, vücutta yağ kütlesinin küçülmesine yardımcı olduğu için beyaz peynirden asla vazgeçmiyor. Gün içinde acıktığında ise limon, pul biber ve çörek otlu yoğurt kürü hazırlıyor.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

FORMUNU BÖYLE KORUYOR

Tereyağı, tuz ve şekeri ağzına bile sürmeyen ünlü oyuncu, haftada en az iki saat aletli pilates yaparak formunu koruyor. Pilates derslerine gidemediği zamanlarda ise evde eliptik bisikletle egzersiz yapıyor.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

CİLDİ İÇİN ÖZEL KARIŞIM

Cildi için özel bir karışım hazırladığını söyleyen güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" diyor.

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

İşte güzelliğiyle hayran bırakan diğer ünlü isimler...

FAHRİYE EVCEN

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

FAHRİYE EVCEN

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

FAHRİYE EVCEN

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

FAHRİYE EVCEN

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

ASLI ENVER

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

ASLI ENVER

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

ASLI ENVER

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

SERENAY SARIKAYA

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

SERENAY SARIKAYA

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

SERENAY SARIKAYA

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

SERENAY SARIKAYA

Hollywood’un en güzel kadınlarından biri! Scarlett Johansson formunu koruma sırrını açıkladı: Soframdan eksik olmayan tek şey...

SERENAY SARIKAYA