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Hülya Avşar konuk ettiği Deniz Seki'ye cezaevi günlerini sorunca ortam gerildi! "O konuyu hiç açma!"

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Deniz Seki, Hülya Avşar'ın cezaevindeki yaşadığı günlerle ilgili soruları karşısında zor anlar yaşadı. "O konuları açmayalım" diyen Deniz Seki hayatının en kötü zamanlarını hatırlamak dahi istemedi.

Giriş Tarihi: 10.12.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:53
Hülya Avşar konuk ettiği Deniz Seki’ye cezaevi günlerini sorunca ortam gerildi! O konuyu hiç açma!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Hülya Avşar'ın programına konuk oldu. Seki, program esnasında Avşar'ın cezaevi ile ilgili sorularını yanıtlamak istemediğini belirtti. Ancak Avşar sorularına devam etti.

Hülya Avşar konuk ettiği Deniz Seki’ye cezaevi günlerini sorunca ortam gerildi! O konuyu hiç açma!

Hülya Avşar'ın YouTube programının son konuğu Deniz Seki'ydi. Gergin anların yaşandığı programa Hülya Avşar'ın cezaevi soruları damga vurdu.

Hülya Avşar konuk ettiği Deniz Seki’ye cezaevi günlerini sorunca ortam gerildi! O konuyu hiç açma!

Seki, Avşar'ın ısrarlı soruları karşısında Seki, "Orayı konuşmak istemiyorum. O konuları açmayalım ne olur!" dedi.

Hülya Avşar konuk ettiği Deniz Seki’ye cezaevi günlerini sorunca ortam gerildi! O konuyu hiç açma!

Avşar'ın, "Cezavine ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana" sorusuna ise Seki, "Öldüm dedim ya! Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim" yanıtını verdi.

Hülya Avşar konuk ettiği Deniz Seki’ye cezaevi günlerini sorunca ortam gerildi! O konuyu hiç açma!

NE OLMUŞTU?

Deniz Seki, 2009'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. 2010 yılında tutuklanan Deniz Seki 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

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