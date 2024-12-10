Trend
Galeri
Trend Magazin
Hülya Avşar konuk ettiği Deniz Seki'ye cezaevi günlerini sorunca ortam gerildi! "O konuyu hiç açma!"
Hülya Avşar konuk ettiği Deniz Seki'ye cezaevi günlerini sorunca ortam gerildi! "O konuyu hiç açma!"
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Hülya Avşar'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Deniz Seki, Hülya Avşar'ın cezaevindeki yaşadığı günlerle ilgili soruları karşısında zor anlar yaşadı. "O konuları açmayalım" diyen Deniz Seki hayatının en kötü zamanlarını hatırlamak dahi istemedi.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 07:53