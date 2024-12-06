Trend Galeri Trend Magazin Hülya Koçyiğit’in güzeller güzeli torunu Aslışah Alkoçlar mest etti! Karın kaslarıyla herkesi kıskandırdı..

Hülya Koçyiğit’in güzeller güzeli torunu Aslışah Alkoçlar mest etti! Karın kaslarıyla herkesi kıskandırdı..

Hülya Koçyiğit'in biricik torunu Aslışah Alkoçlar, Instagram paylaşımlarıyla tekrardan adından söz ettirdi. 2021 yılında Kaan Demirağ ile dünya evine giren Alkoçlar, kusursuz fiziği ve güzelliği ile sosyal medyayı ele geçirdi. 2 çocuk annesi sosyetik güzel, karın kaslarıyla adeta şov yaptı