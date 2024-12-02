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Hülya Koçyiğit'in kardeşi de Yeşilçam'ın yıldızı çıktı! Meğer İzzet Günay ile...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncuymuş. Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 02.12.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 06:55
Hülya Koçyiğit’in kardeşi de Yeşilçam’ın yıldızı çıktı! Meğer İzzet Günay ile...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncu çıktı.

Hülya Koçyiğit’in kardeşi de Yeşilçam’ın yıldızı çıktı! Meğer İzzet Günay ile...

Sevilen yıldız Hülya Koçyiğit Hababam Sınıfı Merhaba, Bez Bebek, Üç Arkadaş, Sev Kardeşim, Kızım ve Ben, Genç Kızlar, Susuz Yaz gibi iz bırakan birçok projede adından söz ettirdi.

Hülya Koçyiğit’in kardeşi de Yeşilçam’ın yıldızı çıktı! Meğer İzzet Günay ile...

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı.

Hülya Koçyiğit’in kardeşi de Yeşilçam’ın yıldızı çıktı! Meğer İzzet Günay ile...

İZZET GÜNAY İLE BAŞROL BİLE OYNAMIŞ

Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilüfer Çelen Koçyiğit, İzzet Günay ile 'Kader Böyle İstedi' filminde başrol bile oynamış.

Hülya Koçyiğit’in kardeşi de Yeşilçam’ın yıldızı çıktı! Meğer İzzet Günay ile...

Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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