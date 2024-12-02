Hülya Koçyiğit’in kardeşi de Yeşilçam’ın yıldızı çıktı! Meğer İzzet Günay ile...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncu çıktı. Sevilen yıldız Hülya Koçyiğit Hababam Sınıfı Merhaba, Bez Bebek, Üç Arkadaş, Sev Kardeşim, Kızım ve Ben, Genç Kızlar, Susuz Yaz gibi iz bırakan birçok projede adından söz ettirdi. Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıktı. İZZET GÜNAY İLE BAŞROL BİLE OYNAMIŞ Ünlü oyuncunun kız kardeşi Nilüfer Çelen Koçyiğit, İzzet Günay ile 'Kader Böyle İstedi' filminde başrol bile oynamış. Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. NİLÜFER KOÇYİĞİT KİMDİR? 1961 senesinde henüz 10 yaşında iken 'Bir Yetimin Hasreti' isimli sinema filminde yer aldı. Daha sonra 'Çifte Kumrular' sinema filminde de çocuk oyuncu olarak rol alan Nilüfer Koçyiğit, 27 sinema filminde izleyicinin karşısına çıktı. İşte merak edilen diğer ünlü isimlerin kardeşleri... Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül Hafsanur Sancaktutan ve ablası Sarp Akkaya-Esra Akkaya-Kaya Akkaya Melisa Döngel ve kız kardeşi Elif Döngel Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu Gözde Kocaoğlu - Rıza Kocaoğlu Caner Cindoruk- Münir Can Cindoruk Fahriye Evcen'in kız kardeşleri Neşe, Ayşen ve Demet Serhat Özcan - Reha Özcan Demet Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar Naz Elmas-Açelya Elmas Hadise Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise ve kardeşi Murat Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz Hadise kız kardeşi Derya Açıkgöz ve Ablası Hülya Açıkgöz İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu İsmail Hacıoğlu- Kardelen Hacıoğlu Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Türkan Şoray ve kız kardeşi Nazan Şoray Ayşen Gruda ve kız kardeşleri Ayten Erman ile Ayben Erman Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler Aras Bulut İynemli ve abisi Orçun İynemli Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi Hazal Filiz Küçükköse ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi İpek Filiz Yazıcı ve ikizi Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel Burcu Esmersoy ve kardeşi Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Şener Şen ve kız kardeşi İnci Şen Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ Kaan Urgancıoğlu- Can Urgancıoğlu Barış Arduç'un erkek kardeşleri Bensu Hande ve Bedirhan Soral Kardeşler Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz