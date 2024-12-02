Hülya Koçyiğit'in kardeşi de Yeşilçam'ın yıldızı çıktı! Meğer İzzet Günay ile...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından olan usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi de ünlü bir oyuncuymuş. Sinemaya Hülya Koçyiğit'ten de önce başlayan kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.