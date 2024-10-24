Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar sevimli çocukları Cem ve Ada ile eğlenceli hallerini paylaştı! Sevenleri yorum yağmuruna tuttu!

İki çocuk annesi sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, kızı Ada ve oğlu Cem ile eğlenceli paylaşımlar yaptı. Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, hayranlarıyla sosyal medyadan iletişim kurmaya devam ediyor. Bir süredir ailesiyle Dubaide yaşayan Aslışah, sağlıklı besleniyor, sık sık spor paylaşımları yapıyor, çocuklarıyla kalpleri ısıtan paylaşımlar yapıyor. 31 yaşındaki iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın oğlu Cem ve kızı Ada'ya yorum yağdı. İşte oğlu Cem Demirağ ve kızı Ada Demirağ'ın sevimli halleri…