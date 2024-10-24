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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar sevimli çocukları Cem ve Ada ile eğlenceli hallerini paylaştı! Sevenleri yorum yağmuruna tuttu!

İki çocuk annesi sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, kızı Ada ve oğlu Cem ile eğlenceli paylaşımlar yaptı. Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar, hayranlarıyla sosyal medyadan iletişim kurmaya devam ediyor. Bir süredir ailesiyle Dubaide yaşayan Aslışah, sağlıklı besleniyor, sık sık spor paylaşımları yapıyor, çocuklarıyla kalpleri ısıtan paylaşımlar yapıyor. 31 yaşındaki iki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar, düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın oğlu Cem ve kızı Ada'ya yorum yağdı. İşte oğlu Cem Demirağ ve kızı Ada Demirağ'ın sevimli halleri…

Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:43
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar sevimli çocukları Cem ve Ada ile eğlenceli hallerini paylaştı! Sevenleri yorum yağmuruna tuttu!

Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çiftinin oğlu Cem ve kızı Ada sosyal medyayı salladı.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar sevimli çocukları Cem ve Ada ile eğlenceli hallerini paylaştı! Sevenleri yorum yağmuruna tuttu!

Uzun süreli birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti, 2021 yılında oğulları Cem'e kavuşmuştu.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar sevimli çocukları Cem ve Ada ile eğlenceli hallerini paylaştı! Sevenleri yorum yağmuruna tuttu!

Çiftin çocukları Cem, geçtiğimiz günlerde 3 yaşına girmişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar sevimli çocukları Cem ve Ada ile eğlenceli hallerini paylaştı! Sevenleri yorum yağmuruna tuttu!

Son olarak Dubaide yaşayan aile, küçük bir kutlama yapmıştı.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar sevimli çocukları Cem ve Ada ile eğlenceli hallerini paylaştı! Sevenleri yorum yağmuruna tuttu!

Minik Cem hem okul arkadaşlarıyla hem de ailesiyle yeni yaşını kutlamıştı.

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