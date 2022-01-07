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Hüsnü Çoban'ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın kadrosuna yeni isimler dahil olmuştu. Bu oyuncularından biri de Melisa Şalgam. Metin karakterinin eşi Asiye'ye hayat veren genç oyuncu Melisa Şalgam sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Paylaşımlarıyla oldukça iddialı olan Melisa Şalgam güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Hüsnü Çoban'ın gelini Asiye'yi canlandıran Melisa Şalgam'ın paylaşımlarına övgüler yağıyor. İşte 26 yaşındaki oyuncu Melisa Şalgam'ın cesur pozları...

Giriş Tarihi: 07.01.2022 16:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 16:23
Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu!

16. sezonu geride bırakmaya hazırlanan Arka Sokaklar'da bazı oyuncularla vedalaşılırken, yeni isimler kadroya dahil oldu. Bu isimlerden birisi olan ve Metin karakterinin eşine hayat veren Melisa Şalgam, Asiye rolüyle dizide yer almaya başladı.

Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu!

Metin karakterinin eşi Asiye'ye hayat veren genç oyuncu Melisa Şalgam sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu!

Paylaşımlarıyla oldukça iddialı olan Melisa Şalgam güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu!

Hüsnü Çoban'ın gelini Asiye'yi canlandıran Melisa Şalgam'ın paylaşımlarına övgüler yağıyor.

Hüsnü Çoban’ın gelini pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Genç oyuncu Melisa Şalgam güzelliğini konuşturdu!

İşte 26 yaşındaki oyuncu Melisa Şalgam'ın cesur pozları...

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