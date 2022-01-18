Trend Galeri Trend Magazin İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı... Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan annesi ile nostaljik paylaşım!

İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı... Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan annesi ile nostaljik paylaşım!

İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor. Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı. Futbolun ünlü isimlerinden Selim Soydan ve Türk sinemasının efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı. Evlenip çocuk sahibi olan Gülşah Alkoçlar'ın kızları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar da son dönemin adından söz ettiren isimlerinden. Anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzerliğiyle dikkat çeken Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nostaljik rüzgarlar estirdi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın annesi Gülşah Soydan Alkoçlar ve ablası Neslişah Alkoçlar ile nostaljik karesi...

Giriş Tarihi: 18.01.2022 06:37 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 07:08
İbo ile Güllüşah’ın sevimli yıldızıydı... Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan annesi ile nostaljik paylaşım!

Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.

İbo ile Güllüşah’ın sevimli yıldızıydı... Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan annesi ile nostaljik paylaşım!

İbo ile Güllüşah, Gülşah Küçük Anne, Gülşah Arkadaş, Gülçiçek, Kader, gibi filmlerde rol alan Gülşah Soydan Alkoçlar'ın yıllar sonraki hali şaşırtıyor.

İbo ile Güllüşah’ın sevimli yıldızıydı... Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan annesi ile nostaljik paylaşım!

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan Alkoçlar, annesi ile de aunı filmde yer alma fırsatı bulmuştu. Gülşah (Soydan) Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit ve Fikret Hakan'la aynı filmde buluşmuştu. 'Gülşah Küçük Anne' sinemalarda büyük ilgi görmüştü.

İbo ile Güllüşah’ın sevimli yıldızıydı... Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan annesi ile nostaljik paylaşım!

Futbolun ünlü isimlerinden Selim Soydan ve Türk sinemasının efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı.

İbo ile Güllüşah’ın sevimli yıldızıydı... Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar’dan annesi ile nostaljik paylaşım!

Evlenip çocuk sahibi olan Gülşah Alkoçlar'ın kızları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar da son dönemin adından söz ettiren isimlerinden.

SON DAKİKA SON DAKİKA