İbo ile Güllüşah'ın sevimli yıldızıydı... Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan annesi ile nostaljik paylaşım!

Özellikle Kemal Sunal'la başrolü paylaştığı İbo ile Güllüşah'ın yaramaz ve bir o kadar da sevimli yıldızı olan Gülşah Soydan, dönemin sevilen çocuk oyuncularındandı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan Alkoçlar, annesi ile de aunı filmde yer alma fırsatı bulmuştu. Gülşah (Soydan) Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit ve Fikret Hakan'la aynı filmde buluşmuştu. 'Gülşah Küçük Anne' sinemalarda büyük ilgi görmüştü.

Futbolun ünlü isimlerinden Selim Soydan ve Türk sinemasının efsanelerinden Hülya Koçyiğit'in kızı olan Gülşah Soydan bir süre sonra sinema dünyasından uzaklaştı.