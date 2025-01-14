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İbrahim Tatlıses'in arabada duygusal anları! Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi: Seni unutmayacağız prens...

2 Ocak günü hayatını kaybeden Arabeskin prensi Ferdi Tayfur'un ardından hayranları kadar ünlüler de yasa boğuldu. Vefatının ardından ünlülerden de baş sağlığı mesajları yağan Ferdi Tayfur için İbrahim Tatlıses'ten de duygu dolu bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:53
İbrahim Tatlıses’in arabada duygusal anları! Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi: Seni unutmayacağız prens...

Arabada Ferdi Tayfur'un 'Emmioğlu' şarkısı açan İbrahim Tatlıses'in duygulandığı da gözlerden kaçmadı.

İbrahim Tatlıses’in arabada duygusal anları! Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi: Seni unutmayacağız prens...

Şarkıya eşlik eden ünlü isim, video ile birlikte şu paylaşımı yaptı;

İbrahim Tatlıses’in arabada duygusal anları! Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi: Seni unutmayacağız prens...

Seni hiç unutmayacağız… unutturmayacağız… Arabeskin prensi…

İbrahim Tatlıses’in arabada duygusal anları! Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi: Seni unutmayacağız prens...

İşte o anlar…

İbrahim Tatlıses "Emmioğlu" şarkısında böyle hüzünlendi | Video

İbrahim Tatlıses’in arabada duygusal anları! Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi: Seni unutmayacağız prens...

O hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle sevenlerine geçirdi. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti. Tayfur'un başarılı müzik yolculuğu kadar özel hayatı da şu sıralar gündemde...

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