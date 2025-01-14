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İbrahim Tatlıses'in arabada duygusal anları! Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi: Seni unutmayacağız prens...
İbrahim Tatlıses'in arabada duygusal anları! Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi: Seni unutmayacağız prens...
2 Ocak günü hayatını kaybeden Arabeskin prensi Ferdi Tayfur'un ardından hayranları kadar ünlüler de yasa boğuldu. Vefatının ardından ünlülerden de baş sağlığı mesajları yağan Ferdi Tayfur için İbrahim Tatlıses'ten de duygu dolu bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 14.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:53