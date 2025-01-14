İbrahim Tatlıses’in arabada duygusal anları! Emmioğlu şarkısında böyle hüzünlendi: Seni unutmayacağız prens...

O hem müziğini hem de oyunculuğunu tüm derinliğiyle sevenlerine geçirdi. Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında yaşama veda etti. Tayfur'un başarılı müzik yolculuğu kadar özel hayatı da şu sıralar gündemde...