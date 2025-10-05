İbrahim Tatlıses’ten Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: “Canına kıydığını zannetmiyorum"

2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. «Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü. Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.