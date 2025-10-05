Trend
İbrahim Tatlıses’ten Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: “Canına kıydığını zannetmiyorum"
Arabeskin güçlü sesi Güllü'nün Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğmuştu. Ünlü isimler peş peşe usta sanatçının ölümü hakkında çeşitli yorumlarda bulunurken, İbrahim Tatlıses de Güllü'nün ölümüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 05.10.2025 06:10
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 06:58