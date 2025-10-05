Trend Galeri Trend Magazin İbrahim Tatlıses’ten Güllü’nün ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: “Canına kıydığını zannetmiyorum"

Arabeskin güçlü sesi Güllü'nün Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğmuştu. Ünlü isimler peş peşe usta sanatçının ölümü hakkında çeşitli yorumlarda bulunurken, İbrahim Tatlıses de Güllü'nün ölümüne dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 05.10.2025 06:10 Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 06:58
Arabeskin güçlü sesi Güllü, geçtiğimiz hafta Yalova'daki evinin camından düşüp hayatını kaybetmişti.

Güllü'nün trajik ölümü gündemden düşmüyor. Sanat dünyasının ünlü isimleri de konuyla yorumlarını dile getirdi.

Önceki akşam bir açılışa katılan İbrahim Tatlıses, vefat haberini aldıktan sonra hem çok şaşırdığını hem de çok üzüldüğünü anlattı.

Ünlü sanatçı, "Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Ben canına kıydığını zannetmiyorum, çünkü Güllü kendini çok severdi.

O balkonun kilitli kapısı var mı? Bu sorunun cevabını düşünüyorum.

Çok şey yazarım ama yazmıyorum. Bilirkişiler mutlaka konuyla ilgilenir" diye konuştu.

Tatlıses'in yapmış olduğunu çarpıcı açıklamalar kısa sürede ses getirdi.

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 15 Ekim 1973 Kasımpaşa, Beyoğlu doğumlu Roman asıllı Türk fantezi müziği ses sanatçısı. Küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

2008 yılında Kartal Yakacık'ta alkol komasına giren sanatçı, hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. «Kasımpaşalı Güllü» adını kullanarak ve söylediği Roman havalarıyla 1990'larda ün kazanmış, yaptığı albümlerle ve özel hayatıyla gündeme gelmiştir. Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. İki çocuğu olan sanatçı 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü. Kasımpaşalıyım, Gülüm Var, Oyuncak gibi, Değmezmiş Sana, Balıkesir Bandırma, Benim Vicdanım Rahat gibi hit olmuş parçaları vardır.