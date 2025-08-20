Trend Galeri Trend Magazin Icardi'nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul'a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! 'Çıldırıyorum'

Icardi'nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul'a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! 'Çıldırıyorum'

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ile biricik nişanlısı China Suarez ilişkisi tam gaz devam ediyor. China Suarez aşkı için sık sık İstanbul'u ziyaret ediyor. Suarez, İstanbul'a olan sevgisini öve öve bitremedi.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:31
Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Icardi ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere Arjantinli model ve sunucu China Suarez, paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Icardi ile evlilik yolunda ilerleyen China Suarez İstanbul'a bayılıyor...

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Sevgilisi içinsık sık İstanbul'da olan Suarez kente olan hayranlığını sıkça dile getiriyor.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Bir fotoğraf paylaşan Suarez, "Mauro antrenman yapıyor, ben arkadaşlarımla İstanbul sokaklarında kaybolmaya devam ediyorum. Bu şehri, manzaralarını, kültürünü, insanları için çıldırıyorum. Sahip olduğum her şeyi öğrenecek kadar ömrüm yok." diyerek şehiri öve öve bitiremedi.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’
Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

SİBER SALDIRI

Öte yandan Wanda Nara, Icardi ve sevgilisinin kuaförüne siber saldırıda bulunmuş. İşte detayları!

Aşk güzel bir duygu... Muhakkak... Ama saplantı işin içine girerse oradan hemen uzaklaşmak gerek... Zira bu duygunun en tehlikeli tarafı saplantının dillere destan bir aşk sanılıyor olması... Oysa o kabullenilmeyen egodan başka bir şey değil... Bir nevi toksik ilişki aslında... Şimdi buna nereden geldiğimi soracak olursanız anlatayım.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda tüm dünya basınının konuştuğu olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı Wanda Nara ile... Sonrasında Chiana Suarez ile yeni bir aşka yelken açan Icardi, "Aradığım aşkı buldum" diyerek methiyeler düzmeye başladı sevgilisine...

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Uzun zamandır birlikte yaşayan çiftin aşkları ise bir kişiyi oldukça rahatsız ediyor, o da Wanda Nara...

Geçtiğimiz akşam sosyal medyada gezinirken ilginç bir karalama kampanyasına şahit oldum.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Ünlü kuaför Emre Tunç hakkında sosyal ve dijital medyada değişik bot hesaplardan kötü yorumlar ve blokları görünce durum dikkatimi çekti. Olayın aslını araştırayım derken işin tamamen bilinçli bir dijital linç girişimi olduğunu öğrendim.


Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Mevzuya gelince; Icardi, Galatasaraylı futbolcuların kuaförü Emre Tunç'u saç kesimi için Ulus'taki evine çağırıyor. Sonrasında sevgilisi China Suarez de kuaför hizmeti almak isteyince Emre Tunç ekibiyle eve gidiyor.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Hem Icardi hem de China saç ve bakım hizmetlerini aldıktan sonra China, Tunç'a jest olsun diye kendi dijital platformlarında paylaşımda bulunuyor.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Bu paylaşımları görüp kıskançlık krizine giren eski eş Wanda Nara, Arjantin'deki bot hesaplardan para ile hizmet satın alıp kuaför Emre Tunç'un dijital platformlardaki hesaplarına siber saldırıda bulunuyor.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Hem spam'lar göndertip hem de kötü yorumlar yaptıran Wanda Nara, Icardi ve China'ya rahatsız etmek için kuaförlerine saldırıyor.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’

Alın size toksikliğin dibi... Düşman başına anlayacağınız.

Icardi’nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul’a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! ’Çıldırıyorum’