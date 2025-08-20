Trend
Galeri
Trend Magazin
Icardi'nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul'a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! 'Çıldırıyorum'
Icardi'nin biricik nişanlısı China Suarez İstanbul'a bayılıyor... Öve öve bitiremedi! 'Çıldırıyorum'
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ile biricik nişanlısı China Suarez ilişkisi tam gaz devam ediyor. China Suarez aşkı için sık sık İstanbul'u ziyaret ediyor. Suarez, İstanbul'a olan sevgisini öve öve bitremedi.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:31