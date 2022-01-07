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İkizlerine hamile Seray Sever'in paylaşımlarına yakışıklı kardeşi damga vurdu!

Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış. Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'den hayranlarını sevindiren bir haber gelmişti. İkizleri olacağını duyuran 48 yaşındaki Seray Sever yeni yıla hamilelik pozları ile girmişti. Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, son olarak vaka sayılarının arttığı koronavirüs salgını nedeniyle anne adaylarına çağrıda bulundu.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 13:15 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 13:16
İkizlerine hamile Seray Sever’in paylaşımlarına yakışıklı kardeşi damga vurdu!

Üç yıl önce kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, şimdilerde ikiz kızlarını kucağına almak için gün sayıyor.

İkizlerine hamile Seray Sever’in paylaşımlarına yakışıklı kardeşi damga vurdu!

Son olarak Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever programın bitmesiyle inzivaya çekilmişti. Seray Sever'in sessizliğinin nedeni meğer hamile olmasıymış.

İkizlerine hamile Seray Sever’in paylaşımlarına yakışıklı kardeşi damga vurdu!

İkiz bebek bekleyen Sever daha önce "Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

İkizlerine hamile Seray Sever’in paylaşımlarına yakışıklı kardeşi damga vurdu!

Her fırsatta gerçek aşkı bulduğunu dile getiren Seray Sever hamile olduğu haberi geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü...

İkizlerine hamile Seray Sever’in paylaşımlarına yakışıklı kardeşi damga vurdu!

Ünlü oyuncu tebrik mesajlarını yayınlayarak "Yeğenlerimiz geliyor üç aydır çıtımızı çıkarmadık" yazan bir not ile hamileliğini duyurmuştu. Seray Sever paylaşıma nazar boncuğu koymayı da ihmal etmemişti.

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