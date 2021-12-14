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İrem Derici yine tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Maşallah zebra gibiyim’

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Instagram'da 7,4 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Siyah beyaz zebra desenli kıyafeti ile sahneye çıkan Derici, ara ara konuklarıyla sohbet ederken "Kıyafetimi nasıl buldunuz, maşallah bu akşam da zebra gibiyim" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 15:13 PAYLAŞ