İrem Derici yine tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Maşallah zebra gibiyim’

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Instagram'da 7,4 milyon takipçiye sahip olan İrem Derici, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı. İddialı açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici konser fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Siyah beyaz zebra desenli kıyafeti ile sahneye çıkan Derici, ara ara konuklarıyla sohbet ederken "Kıyafetimi nasıl buldunuz, maşallah bu akşam da zebra gibiyim" ifadelerini kullandı.
Gerek paylaşımları, gerek özel hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, önceki gece bir mekanda sahne aldı. Tarzıyla dikkat çeken Derici, konuklarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
İddialı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, dün gece de her pazar akşamı sahne aldığı mekanda sevenleriyle buluştu.
"KIYAFETİ Mİ NASIL BULDUNUZ?"
Milliyet'in haberine göre; Siyah beyaz zebra desenli kıyafeti ile sahneye çıkan Derici, ara ara konuklarıyla sohbet ederken "Kıyafetimi nasıl buldunuz, maşallah bu akşam da zebra gibiyim" ifadelerini kullandı.
Tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve iki saat boyunca sahnede kalan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelen konuklarına adeta müzik ziyafeti çektirdi.