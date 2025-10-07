Trend Galeri Trend Magazin İskoçya’dan Bozdağ Film Platoları’na manevi bir yolculuk! “Kuruluş Osman’ı izledikten iki yıl sonra müslüman oldum!”

atv'de yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, ekranlardan taşarak dünyanın dört bir yanında gönüllere dokunmaya devam ediyor. Ekranlardan gönüllere ulaşan bu etkileyici hikayelerin en özellerinden biri ise İskoçya'dan gelen Julieta Lorena Martinez'e ait.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 11:34
Julieta'nın, Kuruluş Osman'ı izlerken Türk kültürüne duyduğu merakı takip ederek yaptığı araştırmalar zamanla ruhani bir arayışa kapı aralamış. Ve bu arayış onu önce Kur'an-ı Kerim sonra da İslamiyet ile buluşturmuş.

İÇSEL YOLCULUK JULİETA'YI HİKAYENİN BAŞLADIĞI YERE GETİRDİ!

Julieta Lorena Martinez İslamiyet ile taçlanan bu içsel yolculuğun ardından, bu kez rotasını Türkiye'ye çevirdi ve hikayenin başladığı yere geldi.

Bozdağ Film Platoları'nı ziyaret ederek dizinin çekildiği mekânları gezdi, Kayı Obası'nın atmosferini yerinde yaşadı.

Julieta'nın hikâyesi, sanatın ve kültürün sınırları aşarak gönüllere ulaşmasının en güzel bir örneği.

Televizyon ekranından İskoçya'ya, İskoçya'dan İstanbul'a uzanan bu manevi yolculuk, Bozdağ Film'in kameradan coğrafyalara ve gönüllere uzanan küresel etkisinin bir örneği olarak kayıtlara geçti.

