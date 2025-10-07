Trend
İskoçya’dan Bozdağ Film Platoları’na manevi bir yolculuk! “Kuruluş Osman’ı izledikten iki yıl sonra müslüman oldum!”
atv'de yayınlanan Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman, ekranlardan taşarak dünyanın dört bir yanında gönüllere dokunmaya devam ediyor. Ekranlardan gönüllere ulaşan bu etkileyici hikayelerin en özellerinden biri ise İskoçya'dan gelen Julieta Lorena Martinez'e ait.
Giriş Tarihi: 07.10.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 11:34