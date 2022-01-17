İşte Fahriye Evcen sıfır makyaj ve filtresiz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta cesareti konuşturdu. Fahriye Evcen'in sıfır makyaj ve filtresiz paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Güzelliği ile dillere destan Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Evcen'in hayranları sosyal medya paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen Fahriye Evcen yavaş yavaş yer aldığı reklam filmleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Her zaman duru güzelliğiyle dikkat çeken Fahriye Evcen Instagram hesabından doğal halini paylaştı.
Güzelliğiyle ön plana çıkan ve her zaman kendinden söz ettiren Fahriye'nin duru güzelliği dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı.
Fotoğrafında filtre dahi kullanmayan Evcen'e çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Fahriye Evcen'in yeni selfie paylaşımları adeta sosyal medyayı yaktı geçti.