Trend Galeri Trend Magazin İşte Fahriye Evcen sıfır makyaj ve filtresiz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

İşte Fahriye Evcen sıfır makyaj ve filtresiz! Sosyal medyadan yorum yağdı...

Burak Özçivit'le mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Fahriye Evcen yeni paylaşımıyla adeta cesareti konuşturdu. Fahriye Evcen'in sıfır makyaj ve filtresiz paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Güzelliği ile dillere destan Evcen yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Evcen'in hayranları sosyal medya paylaşımını yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 12:24 PAYLAŞ