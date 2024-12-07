Trend Galeri Trend Magazin İzleyicinin beğenisini kazanan atv’nin yeni dizisi Holding tekrar bölümüyle ekrana geliyor!

İzleyicinin beğenisini kazanan atv’nin yeni dizisi Holding tekrar bölümüyle ekrana geliyor!

Holding dizisi ilk bölümüyle seyirciden büyük beğeni topladı. Dizi, "Gerçek hayatların gerçek hikayesini anlatma" vaadiyle dikkat çekiyor. Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur. Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır. Dizide Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ali İl (Hakan) gibi önemli isimler rol alıyor.

Giriş Tarihi: 07.12.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 12:34
İzleyicinin beğenisini kazanan atv’nin yeni dizisi Holding tekrar bölümüyle ekrana geliyor!

Holding'in ilk bölümü atv ekranlarında seyircisiyle buluştu! Dizide yaşanacak aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşeler izleyicileri ekran başına kilitledi.

İzleyicinin beğenisini kazanan atv’nin yeni dizisi Holding tekrar bölümüyle ekrana geliyor!

Yayınlandığı gün izleyicinin büyük beğenisini kazanan atv'nin yeni dizisi Holding tekrar bölümüyle bu akşam ekrana geliyor.

İzleyicinin beğenisini kazanan atv’nin yeni dizisi Holding tekrar bölümüyle ekrana geliyor!

Dünya serbest dalış şampiyonu Aydan Türker, yeni rekor dalışına hazırlanmaktadır. Aydan sadece başarılı bir sporcu değil; kalbini çocuklara adamış, girişimci bir kadındır.

İzleyicinin beğenisini kazanan atv’nin yeni dizisi Holding tekrar bölümüyle ekrana geliyor!

En büyük sevdası olan dalıştan elde ettiği tüm geliri, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların da dahil olduğu okullarını ayakta tutmak için kullanmaktadır. Bu okullardan biri, hayatına Fırat'ı ve komiser Kerem'i getirecektir.

İzleyicinin beğenisini kazanan atv’nin yeni dizisi Holding tekrar bölümüyle ekrana geliyor!

Ülkenin en büyük holdinglerinden Altınordu Holding, Aydan Türker'in sponsorudur. Osman Altınordu liderliğinde kızları Ebru, Ceyda ve Sema'nın başarılarıyla günden güne güçlenen holdingin bu parlak imajının ardında; büyük güç savaşları, aile kavgaları ve karanlık bir geçmiş gizlenmektedir.

SON DAKİKA SON DAKİKA