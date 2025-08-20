Trend Galeri Trend Magazin 'Jrokez' balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran'ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi:" Şansın yanına geldi aşkım"

'Jrokez' balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran'ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi:" Şansın yanına geldi aşkım"

'Jrokez' lakabıyla tanınan ve sosyal medya platformunda yayınlar üreten Oğuzhan Dalgakıran, evinin balkonunda düşerek hayatını kaybetmişti. Genç yayıncının ani ölümü, takipçilerini ve sevenlerini derinden üzdü. Ölüm haberinin ardından Dalgakıran'ın eşinden ilk paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:33
’Jrokez’ balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran’ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi: Şansın yanına geldi aşkım

Ankara'da yaşayan ve 'Jrokez' lakabıyla yayınlar açana 26 yaşındaki Oğuzhan Dalgakıran, balkondan düşerek feci bir şekilde hayatını kaybetmişti.

’Jrokez’ balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran’ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi: Şansın yanına geldi aşkım

18 Ağustos'ta hayatını kaybeden Dalgakıran, vefatıyla birçok dostunu yasa boğdu.

’Jrokez’ balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran’ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi: Şansın yanına geldi aşkım

Genç yayıncı, sevenlerinin eşliğinde gözyaşlarıyla memeleketi Mersin'de toprağa verildi. Cenaze töreninde Dalgakıran'ın ailesi, yakın arkadaşları ve sosyal medya dünyasından birçok isim hazır bulunurken, sevenleri genç yayıncının kaybının derin üzüntüsünü yaşadı.

’Jrokez’ balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran’ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi: Şansın yanına geldi aşkım

Tören sırasında duygusal anlar yaşanırken, takipçileri ve dostları sosyal medyada taziye mesajları paylaşarak aileye destek oldu.

’Jrokez’ balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran’ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi: Şansın yanına geldi aşkım

EŞİNDEN İLK PAYLAŞIM GELDİ!
Oğzuhan Dalgakıran'ın eşi acı kaybın ardından Instagram hesabında bir paylaşım yaptı.

’Jrokez’ balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran’ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi: Şansın yanına geldi aşkım

Eşinin mezarına giden Aleyna Dalgakıran şu duygusal notu düştü: "Şansın yanına geldi aşkım. Yanındayım birlikte izleyeceğiz bugün maçı seninle. Şans meleğin burada meleğim benim''

’Jrokez’ balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran’ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi: Şansın yanına geldi aşkım

Acılı eşe sevenlerinden ve takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

’Jrokez’ balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran’ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi: Şansın yanına geldi aşkım

OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR?
24 Şubat 1999 tarihinde dünyaya gelen Oğuzhan Dalgakıran henüz 26 yaşındaydı. Genç yayıncının aslen Mersinli olduğu biliniyor.