'Jrokez' balkondan düşüp hayatını kaybetmişti... Oğuzhan Dalgakıran'ın vefatının ardından eşinden ilk paylaşım geldi:" Şansın yanına geldi aşkım"
'Jrokez' lakabıyla tanınan ve sosyal medya platformunda yayınlar üreten Oğuzhan Dalgakıran, evinin balkonunda düşerek hayatını kaybetmişti. Genç yayıncının ani ölümü, takipçilerini ve sevenlerini derinden üzdü. Ölüm haberinin ardından Dalgakıran'ın eşinden ilk paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:33